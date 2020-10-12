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Тюменская область
https://ria.ru/20201012/zhile-1579417341.html
В Тюменской области расселение ветхого жилья идет с опережением плана
В Тюменской области к началу октября расселено 13,39 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья, новые квартиры получил 801 человек, сообщает главное... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:47
2020-10-12T14:47
тюменская область
аварийные дома
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<strong>ТЮМЕНЬ, 12 окт - РИА Новости</strong>. В Тюменской области к началу октября расселено 13,39 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья, новые квартиры получил 801 человек, сообщает главное управление строительства региона.Региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилфонда на 2019–2025 годы, предусматривающая расселение всех многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, была принята в марте прошлого года. Она действует в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда".Всего в рамках программы в редакции от 11 сентября 2020 года подлежит расселению 147,36 тысячи квадратных метров (9,04 тысячи человек)."На 31 декабря 2019 года расселено 31,96 тысячи квадратных метров (1805 человек). Таким образом, исполнение федерального проекта было перевыполнено в 11,5 раз. В 2020 году необходимо расселить 19,93 тысячи квадратных метров (1,09 тысячи человек), в 2021 году — 19,92 тысячи квадратных метров (1,09 тысячи человек). По состоянию на 1 октября 2020 года расселено 13,39 тысячи квадратных метров (801 человек). С учетом исполнения мероприятий проекта в 2019–2020 годах целевые показатели 2020–2021 годов достигнуты досрочно. В настоящее время в рамках федерального проекта расселено 45,35 тысячи квадратных метров (2,61 тысячи человек) — 31% от общего объема. До конца 2020 года планируется расселить еще 18,6 тысячи квадратных метров (1,1 тысячи человек)", - сообщили в управлении.
https://ria.ru/20201006/medpunkty-1578522404.html
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аварийные дома

В Тюменской области расселение ветхого жилья идет с опережением плана

14:47 12.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТЮМЕНЬ, 12 окт - РИА Новости. В Тюменской области к началу октября расселено 13,39 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья, новые квартиры получил 801 человек, сообщает главное управление строительства региона.
Региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилфонда на 2019–2025 годы, предусматривающая расселение всех многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, была принята в марте прошлого года. Она действует в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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Всего в рамках программы в редакции от 11 сентября 2020 года подлежит расселению 147,36 тысячи квадратных метров (9,04 тысячи человек).
"На 31 декабря 2019 года расселено 31,96 тысячи квадратных метров (1805 человек). Таким образом, исполнение федерального проекта было перевыполнено в 11,5 раз. В 2020 году необходимо расселить 19,93 тысячи квадратных метров (1,09 тысячи человек), в 2021 году — 19,92 тысячи квадратных метров (1,09 тысячи человек). По состоянию на 1 октября 2020 года расселено 13,39 тысячи квадратных метров (801 человек). С учетом исполнения мероприятий проекта в 2019–2020 годах целевые показатели 2020–2021 годов достигнуты досрочно. В настоящее время в рамках федерального проекта расселено 45,35 тысячи квадратных метров (2,61 тысячи человек) — 31% от общего объема. До конца 2020 года планируется расселить еще 18,6 тысячи квадратных метров (1,1 тысячи человек)", - сообщили в управлении.
 
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Тюменская областьАварийные дома
 
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