https://ria.ru/20201012/zasedanie-1579438037.html
В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ
Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:21
2020-10-12T16:21
2020-10-12T16:28
снг
дмитрий песков
ташкент
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Заседание совета глав государств <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, намеченное на 16 октября в <a href="http://ria.ru/location_Tashkent/" target="_blank" data-auto="true">Ташкенте</a>, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.
https://ria.ru/20200905/oon-1576817747.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, дмитрий песков, ташкент, политика