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В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ
Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2020
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снг
дмитрий песков
ташкент
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Заседание совета глав государств <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, намеченное на 16 октября в <a href="http://ria.ru/location_Tashkent/" target="_blank" data-auto="true">Ташкенте</a>, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.
https://ria.ru/20200905/oon-1576817747.html
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ташкент
РИА Новости
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снг, дмитрий песков, ташкент, политика

В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ

16:21 12.10.2020 (обновлено: 16:28 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.
С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.
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СНГДмитрий ПесковТашкентПолитика
 
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