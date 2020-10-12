https://ria.ru/20201012/zasedanie-1579438037.html

В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ

Заседание совета глав государств СНГ, намеченное на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:21

2020-10-12T16:21

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снг

дмитрий песков

ташкент

политика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Заседание совета глав государств <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, намеченное на 16 октября в <a href="http://ria.ru/location_Tashkent/" target="_blank" data-auto="true">Ташкенте</a>, перенесено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан. По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции 16 октября.

https://ria.ru/20200905/oon-1576817747.html

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ташкент

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, дмитрий песков, ташкент, политика