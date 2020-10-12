https://ria.ru/20201012/yamal-1579456259.html
На Ямале построят два инфекционных центра для больных COVID-19
Два инфекционных центра для лечения больных COVID-19 построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:44
2020-10-12T17:44
2020-10-12T17:44
ямало-ненецкий автономный округ
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий артюхов
коронавирусы
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новый уренгой
салехард
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Два инфекционных центра для лечения больных COVID-19 построят в Ямало-Ненецком автономном округе (<a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">ЯНАО</a>) до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."На Ямале возводят два инфекционных центра для лечения больных коронавирусом: на 200 мест в <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Новом Уренгое</a> и на 100 мест в <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарде</a>. Решение об их строительстве ранее принял губернатор Ямала <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a>. Подрядчик обязуется сдать оба объекта в эксплуатацию к концу декабря текущего года. Строительство ведется за счет средств окружного бюджета", - говорится в сообщении.На объекте в Салехарде завершаются кровельные работы. Производится монтаж системы отопления, вентиляции, устройство теплого пола. Построен контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции автотранспорта."Здесь будет 40 двухместных палат, 10 одноместных палат для маломобильных граждан и 10 палат интенсивной терапии. В составе комплекса предусмотрено диагностическое отделение, хирургический блок, сопутствующие помещения. Водо- и электроснабжение будет централизованным, отопление обеспечено за счет автономной газовой котельной", - приводятся в сообщении слова директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрия Теряева.Строительство госпиталя в Новом Уренгое ведется по плану. Объект возводят неподалеку от центральной городской больницы.Сейчас на объекте завершается обустройство наружных инженерных сетей, строители выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Идут работы по монтажу внутренних сетей, во второй половине октября планируется начать пусконаладочные работы, отмечает пресс-служба. Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах, завершается благоустройство территории: обустраиваются тротуары, устанавливается освещение. Завершаются кровельные работы, установка дверей и окон. Часть помещений уже в чистовом виде.Начался также монтаж системы снабжения медицинских газов. Полностью закуплено и частично поставлено медицинское оборудование. На объекте трудятся 200 человек.На территории двух госпиталей установлены дизельные электростанции для резервного снабжения, уточняют власти.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579409692.html
новый уренгой
салехард
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, коронавирусы, ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, салехард, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости.
Два инфекционных центра для лечения больных COVID-19 построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО
) до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале возводят два инфекционных центра для лечения больных коронавирусом: на 200 мест в Новом Уренгое
и на 100 мест в Салехарде
. Решение об их строительстве ранее принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
. Подрядчик обязуется сдать оба объекта в эксплуатацию к концу декабря текущего года. Строительство ведется за счет средств окружного бюджета", - говорится в сообщении.
На объекте в Салехарде завершаются кровельные работы. Производится монтаж системы отопления, вентиляции, устройство теплого пола. Построен контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции автотранспорта.
"Здесь будет 40 двухместных палат, 10 одноместных палат для маломобильных граждан и 10 палат интенсивной терапии. В составе комплекса предусмотрено диагностическое отделение, хирургический блок, сопутствующие помещения. Водо- и электроснабжение будет централизованным, отопление обеспечено за счет автономной газовой котельной", - приводятся в сообщении слова директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрия Теряева.
Строительство госпиталя в Новом Уренгое ведется по плану. Объект возводят неподалеку от центральной городской больницы.
Сейчас на объекте завершается обустройство наружных инженерных сетей, строители выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Идут работы по монтажу внутренних сетей, во второй половине октября планируется начать пусконаладочные работы, отмечает пресс-служба. Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах, завершается благоустройство территории: обустраиваются тротуары, устанавливается освещение. Завершаются кровельные работы, установка дверей и окон. Часть помещений уже в чистовом виде.
Начался также монтаж системы снабжения медицинских газов. Полностью закуплено и частично поставлено медицинское оборудование. На объекте трудятся 200 человек.
На территории двух госпиталей установлены дизельные электростанции для резервного снабжения, уточняют власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.