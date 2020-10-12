https://ria.ru/20201012/yamal-1579456259.html

На Ямале построят два инфекционных центра для больных COVID-19

Два инфекционных центра для лечения больных COVID-19 построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:44

2020-10-12T17:44

2020-10-12T17:44

ямало-ненецкий автономный округ

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий артюхов

коронавирусы

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

новый уренгой

салехард

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571363231_0:43:819:504_1400x0_80_0_0_397d084b230da8946698e207b03ff273.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Два инфекционных центра для лечения больных COVID-19 построят в Ямало-Ненецком автономном округе (<a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">ЯНАО</a>) до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."На Ямале возводят два инфекционных центра для лечения больных коронавирусом: на 200 мест в <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Новом Уренгое</a> и на 100 мест в <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарде</a>. Решение об их строительстве ранее принял губернатор Ямала <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a>. Подрядчик обязуется сдать оба объекта в эксплуатацию к концу декабря текущего года. Строительство ведется за счет средств окружного бюджета", - говорится в сообщении.На объекте в Салехарде завершаются кровельные работы. Производится монтаж системы отопления, вентиляции, устройство теплого пола. Построен контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции автотранспорта."Здесь будет 40 двухместных палат, 10 одноместных палат для маломобильных граждан и 10 палат интенсивной терапии. В составе комплекса предусмотрено диагностическое отделение, хирургический блок, сопутствующие помещения. Водо- и электроснабжение будет централизованным, отопление обеспечено за счет автономной газовой котельной", - приводятся в сообщении слова директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрия Теряева.Строительство госпиталя в Новом Уренгое ведется по плану. Объект возводят неподалеку от центральной городской больницы.Сейчас на объекте завершается обустройство наружных инженерных сетей, строители выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Идут работы по монтажу внутренних сетей, во второй половине октября планируется начать пусконаладочные работы, отмечает пресс-служба. Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах, завершается благоустройство территории: обустраиваются тротуары, устанавливается освещение. Завершаются кровельные работы, установка дверей и окон. Часть помещений уже в чистовом виде.Начался также монтаж системы снабжения медицинских газов. Полностью закуплено и частично поставлено медицинское оборудование. На объекте трудятся 200 человек.На территории двух госпиталей установлены дизельные электростанции для резервного снабжения, уточняют власти.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579409692.html

новый уренгой

салехард

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, коронавирусы, ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, салехард, общество