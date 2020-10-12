https://ria.ru/20201012/yad-1579447896.html

Ученые создали антибиотик на основе яда осы

Американские и бразильские ученые получили из яда азиатской осы токсичный белок, убивающий бактерии, невосприимчивые к известным антибиотикам, и путем... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T21:00

2020-10-12T21:00

2020-10-12T21:00

риа наука

биология

здоровье

открытия - риа наука

пенсильванский университет

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Американские и бразильские ученые получили из яда азиатской осы токсичный белок, убивающий бактерии, невосприимчивые к известным антибиотикам, и путем генетической модификации сделали его безопасным для людей. Результаты исследования <a href="https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2012379117" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Известно, что многие виды болезнетворных бактерий выработали устойчивость к существующим лекарствам. При этом, по оценкам ученых, на бактериальные инфекции приходится примерно одна пятая всех смертей в мире. Поэтому ученые разных стран постоянно ищут новые антибактериальные средства.Биологи из Медицинской школы Перельмана <a href="http://ria.ru/organization_Pensilvanskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильванского университета</a> обнаружили, что ключевой ингредиент яда азиатской осы Vespula lewisii — пептид мастопаран-L, или mast-L — разрушает бактериальную мембрану, что приводит к гибели опасных патогенов.В то же время, этот белок, в целом неопасный для человека в небольших дозах, все же достаточно токсичен. Он разрушает эритроциты и вызывает аллергическую воспалительную реакцию, которая у восприимчивых людей может вызвать анафилактический шок и даже привести к смерти в результате резкого падения артериального давления и остановки дыхания.Ученые поставили себе задачу усилить антибактериальные свойства мастопарана-L и сделать его при этом безопасным для людей. Путем цифровой обработки данных базы известных антимикробных пептидов они выявили так называемый пентапептидный мотив, связанный с сильной активностью против бактерий. Затем исследователи заменили участок на одном конце mast-L, который считается основным источником токсичности для человеческих клеток, этим пентапептидным мотивом, получив модифицированный вариант белка mast-МО.Опыты на мышах показали, что mast-МО хорошо защищает животных от смертельных бактериальных инфекций, таких как кишечная палочка Escherichia coli и золотистый стафилококк Staphylococcus aureus без серьезных побочных эффектов. Эффективность mast-МО в этих тестах оказалась сопоставимой с существующими антибиотиками, такими как гентамицин и имипенем."Для лечения постоянно растущего числа лекарственно-устойчивых инфекций срочно необходимы новые антибиотики, а яды — неиспользованный источник потенциальных лекарств, — приводятся в пресс-релизе Пенсильванского университета слова руководителя исследования, доцента кафедры психиатрии, микробиологии и биоинженерии Сезара де ла Фуэнте (César de la Fuente). — Принципы и подходы, которые мы использовали в этом исследовании, можно применить для понимания антимикробных и иммуномодулирующих свойств пептидных молекул и для создания новых методов лечения".Авторы экспериментально доказали, что mast-МО убивает бактерии, делая их внешние мембраны более пористыми. Помимо прямого действия, это облегчает проникновение внутрь бактериальных клеток совместно вводимых антибиотиков. В то же время mast-MO подавляет вредную иммунную сверхреакцию, которая при некоторых бактериальных инфекциях приводит к тяжелым осложнениям. Исследователи создали десятки вариантов mast-MO и отобрали среди них те, которые значительно усиливают антимикробный ответ без токсичности для клеток человека. Ученые надеются, что на основе этих молекул будут созданы новые антибиотики, а также они планируют продолжить изучение ядов для поиска новых кандидатов на роль антибактериальных средств.

https://ria.ru/20200408/1569747118.html

https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, открытия - риа наука, пенсильванский университет