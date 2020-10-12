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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html
Роспотребнадзор допустил вероятность новой волны коронавируса в России
Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает возможной новую волну коронавируса в России до приобретения большей части россиян... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:08
2020-10-12T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная считает возможной новую волну коронавируса в России до приобретения большей части россиян антител к болезни.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
опять скрытая реклама вакцины?
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Как ВВП скажет, тогда и начнётся вторая волна, а пока ещё с первой просто не разобрались кого учитывать, видимо.
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8
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор допустил вероятность новой волны коронавируса в России

13:08 12.10.2020 (обновлено: 14:37 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает возможной новую волну коронавируса в России до приобретения большей части россиян антител к болезни.

"Вы знаете, все может быть, пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19… риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о возможности новой волны коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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