https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html
Роспотребнадзор допустил вероятность новой волны коронавируса в России
Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает возможной новую волну коронавируса в России до приобретения большей части россиян... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:08
2020-10-12T13:08
2020-10-12T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная считает возможной новую волну коронавируса в России до приобретения большей части россиян антител к болезни.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Nika W
опять скрытая реклама вакцины?
70
Piter 1
Как ВВП скажет, тогда и начнётся вторая волна, а пока ещё с первой просто не разобрались кого учитывать, видимо.
56
8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество