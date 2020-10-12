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В Сургуте завели дело на мужчину, угрожавшего выкинуть внука из окна
Уголовное дело в отношении пенсионера из Сургута, который в пьяном состоянии угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука, а также замахивался на прибывших к нему РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:50
2020-10-12T11:50
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
сургут
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело в отношении пенсионера из <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургута</a>, который в пьяном состоянии угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука, а также замахивался на прибывших к нему полицейских кувалдой, направлено в суд, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по ХМАО-Югре.Инцидент произошел в середине сентября. Жители Сургута увидели в окне пятого этажа пьяного мужчину, держащего за ноги малыша, после чего один из очевидцев позвал проезжавших мимо правоохранителей, сообщало МВД России. Полицейским пришлось взламывать дверь квартиры, чтобы попасть внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они нашли в одной из комнат под сушилкой для белья, а пьяного мужчину задержали. Мать мальчика в этот момент была в магазине, отец - на работе, поэтому с ребенком сидел его дед, уточняли в полиции.Вскоре окружное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, чьи действия квалифицированы как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В ведомстве подчеркивали, что 68-летний сургутянин ставил своего внука на подоконник, а затем, взяв ребенка за ноги, "высунул его на улицу". Следователи направили запрос в прокуратуру города, попросив о передаче уголовного дела местному отделу СУСК. Председатель СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поставил на контроль в центральном аппарате ведомства данное происшествие.Чуть позже следователи возбудили в отношении пенсионера второе уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, мужчина замахивался на полицейских кувалдой, когда они пытались попасть в его квартиру, узнав об инциденте, а также "высказывал угрозы применения насилия" в отношении правоохранителей.Суда пенсионер дожидается под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы, добавили в ведомстве.Проверку в связи с происшествием ранее организовала местная прокуратура. В надзорном ведомстве подчеркивали, что готовы дать оценку действиям специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, учреждения соцобслуживания и территориального органа внутренних дел, которые уполномочены выявлять и работать с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении.
https://ria.ru/20201004/dtp-1578171759.html
https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html
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Новости
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РИА Новости
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Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа. Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся. Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело.
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, сургут, происшествия

В Сургуте завели дело на мужчину, угрожавшего выкинуть внука из окна

11:50 12.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении пенсионера из Сургута, который в пьяном состоянии угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука, а также замахивался на прибывших к нему полицейских кувалдой, направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.
Инцидент произошел в середине сентября. Жители Сургута увидели в окне пятого этажа пьяного мужчину, держащего за ноги малыша, после чего один из очевидцев позвал проезжавших мимо правоохранителей, сообщало МВД России. Полицейским пришлось взламывать дверь квартиры, чтобы попасть внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они нашли в одной из комнат под сушилкой для белья, а пьяного мужчину задержали. Мать мальчика в этот момент была в магазине, отец - на работе, поэтому с ребенком сидел его дед, уточняли в полиции.
Вскоре окружное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, чьи действия квалифицированы как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В ведомстве подчеркивали, что 68-летний сургутянин ставил своего внука на подоконник, а затем, взяв ребенка за ноги, "высунул его на улицу". Следователи направили запрос в прокуратуру города, попросив о передаче уголовного дела местному отделу СУСК. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства данное происшествие.
Чуть позже следователи возбудили в отношении пенсионера второе уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, мужчина замахивался на полицейских кувалдой, когда они пытались попасть в его квартиру, узнав об инциденте, а также "высказывал угрозы применения насилия" в отношении правоохранителей.
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"Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя... Несмотря на признание вины, следователями собраны иные доказательства его вины, в связи с чем после утверждения заместителем прокурора города Сургут обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Суда пенсионер дожидается под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы, добавили в ведомстве.
Проверку в связи с происшествием ранее организовала местная прокуратура. В надзорном ведомстве подчеркивали, что готовы дать оценку действиям специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, учреждения соцобслуживания и территориального органа внутренних дел, которые уполномочены выявлять и работать с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСургутПроисшествия
 
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