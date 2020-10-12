https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html

В Сургуте завели дело на мужчину, угрожавшего выкинуть внука из окна

Уголовное дело в отношении пенсионера из Сургута, который в пьяном состоянии угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука, а также замахивался на прибывших к нему РИА Новости, 12.10.2020

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следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

сургут

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело в отношении пенсионера из <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургута</a>, который в пьяном состоянии угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука, а также замахивался на прибывших к нему полицейских кувалдой, направлено в суд, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по ХМАО-Югре.Инцидент произошел в середине сентября. Жители Сургута увидели в окне пятого этажа пьяного мужчину, держащего за ноги малыша, после чего один из очевидцев позвал проезжавших мимо правоохранителей, сообщало МВД России. Полицейским пришлось взламывать дверь квартиры, чтобы попасть внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они нашли в одной из комнат под сушилкой для белья, а пьяного мужчину задержали. Мать мальчика в этот момент была в магазине, отец - на работе, поэтому с ребенком сидел его дед, уточняли в полиции.Вскоре окружное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, чьи действия квалифицированы как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В ведомстве подчеркивали, что 68-летний сургутянин ставил своего внука на подоконник, а затем, взяв ребенка за ноги, "высунул его на улицу". Следователи направили запрос в прокуратуру города, попросив о передаче уголовного дела местному отделу СУСК. Председатель СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поставил на контроль в центральном аппарате ведомства данное происшествие.Чуть позже следователи возбудили в отношении пенсионера второе уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, мужчина замахивался на полицейских кувалдой, когда они пытались попасть в его квартиру, узнав об инциденте, а также "высказывал угрозы применения насилия" в отношении правоохранителей.Суда пенсионер дожидается под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы, добавили в ведомстве.Проверку в связи с происшествием ранее организовала местная прокуратура. В надзорном ведомстве подчеркивали, что готовы дать оценку действиям специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, учреждения соцобслуживания и территориального органа внутренних дел, которые уполномочены выявлять и работать с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении.

https://ria.ru/20201004/dtp-1578171759.html

https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html

сургут

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа. Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся. Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело. 2020-10-12T11:50 true PT0M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, сургут, происшествия