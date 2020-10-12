Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России

"На юге Европейской России не очень циркуляция меняется. По-прежнему мало осадков. Это касается не только Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей - Воронежской и Липецкой. Там температура выше 20 градусов. Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели. И начиная с Ростовской области, Краснодарского края всю неделю 25-27 днем. Такая высокая температура характерна и для Крыма. В этом году прогнозируется длительный период бархатного сезона. Для Крыма это особенно заметно. Температура воды - 20-22 градуса, а для Черноморского побережья температура воды 23 градуса", - сказал Вильфанд.