https://ria.ru/20201012/video-1579487693.html
СК опубликовал видео из квартиры бабушки нижегородского стрелка
Следственный комитет РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео обысков в квартире, где жила бабушка стрелка в Нижегородской области. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:01
2020-10-12T21:01
2020-10-12T21:01
обстрел остановки в нижегородской области
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет РФ</a> опубликовал на своем YouTube-канале видео обысков в квартире, где жила бабушка стрелка в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank">Нижегородской области</a>.Отмечается, что на кадрах видны следы крови на полу перед дверью.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, пять человек, по уточненным данным, пострадали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Также ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что перед тем, как пойти на остановку, мужчина пытался убить свою бабушку.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.
К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
2020-10-12T21:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, нижегородская область, происшествия