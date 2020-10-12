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https://ria.ru/20201012/video-1579487693.html
СК опубликовал видео из квартиры бабушки нижегородского стрелка
Следственный комитет РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео обысков в квартире, где жила бабушка стрелка в Нижегородской области. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:01
2020-10-12T21:01
обстрел остановки в нижегородской области
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет РФ</a> опубликовал на своем YouTube-канале видео обысков в квартире, где жила бабушка стрелка в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank">Нижегородской области</a>.Отмечается, что на кадрах видны следы крови на полу перед дверью.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, пять человек, по уточненным данным, пострадали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Также ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что перед тем, как пойти на остановку, мужчина пытался убить свою бабушку.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html
нижний новгород
нижегородская область
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2020
РИА Новости
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Новости
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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
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обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, нижегородская область, происшествия

СК опубликовал видео из квартиры бабушки нижегородского стрелка

21:01 12.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео обысков в квартире, где жила бабушка стрелка в Нижегородской области.
Отмечается, что на кадрах видны следы крови на полу перед дверью.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, пять человек, по уточненным данным, пострадали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Также ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что перед тем, как пойти на остановку, мужчина пытался убить свою бабушку.
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Обстрел остановки в Нижегородской областиНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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