https://ria.ru/20201012/vasserman-1579336638.html
Вассерман вышел в эфир в одних трусах
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предстал в откровенном образе в эфире телеканала НТВ и провел экскурсию по своей квартире в Москве. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T03:15
2020-10-12T03:15
2020-10-12T03:15
шоубиз
россия
анатолий вассерман
москва
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"Не надо стесняться": Вассерман вышел в эфир в одних трусах
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Публицист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Vasserman/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Вассерман</a> предстал в откровенном образе в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> и провел экскурсию по своей квартире в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Вассерман встретил съемочную группу без доли стеснения, снявшись на камеру в нижнем белье.Подчеркивается, что публицист живет в престижном жилом квартале на севере столицы. Он получил квартиру от руководства одного из каналов для своего проекта. Здесь также расположена домашняя студия телеведущего.Авторы программы обратили внимание на множество книг в жилище Вассермана. Он признался, что прочел чуть больше четверти домашней библиотеки. Журналисты добавили, что в квартире эрудита есть холодное и огнестрельное оружие: возле окна стоит снайперская винтовка с оптическим прицелом.
https://ria.ru/20190103/1549008061.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий вассерман, москва
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман
предстал в откровенном образе в эфире телеканала НТВ
и провел экскурсию по своей квартире в Москве
.
Вассерман встретил съемочную группу без доли стеснения, снявшись на камеру в нижнем белье.
Подчеркивается, что публицист живет в престижном жилом квартале на севере столицы. Он получил квартиру от руководства одного из каналов для своего проекта. Здесь также расположена домашняя студия телеведущего.
Авторы программы обратили внимание на множество книг в жилище Вассермана. Он признался, что прочел чуть больше четверти домашней библиотеки.
Журналисты добавили, что в квартире эрудита есть холодное и огнестрельное оружие: возле окна стоит снайперская винтовка с оптическим прицелом.