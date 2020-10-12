https://ria.ru/20201012/vasserman-1579336638.html

Вассерман вышел в эфир в одних трусах

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предстал в откровенном образе в эфире телеканала НТВ и провел экскурсию по своей квартире в Москве. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T03:15

2020-10-12T03:15

2020-10-12T03:15

шоубиз

россия

анатолий вассерман

москва

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"Не надо стесняться": Вассерман вышел в эфир в одних трусах

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Публицист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Vasserman/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Вассерман</a> предстал в откровенном образе в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> и провел экскурсию по своей квартире в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Вассерман встретил съемочную группу без доли стеснения, снявшись на камеру в нижнем белье.Подчеркивается, что публицист живет в престижном жилом квартале на севере столицы. Он получил квартиру от руководства одного из каналов для своего проекта. Здесь также расположена домашняя студия телеведущего.Авторы программы обратили внимание на множество книг в жилище Вассермана. Он признался, что прочел чуть больше четверти домашней библиотеки. Журналисты добавили, что в квартире эрудита есть холодное и огнестрельное оружие: возле окна стоит снайперская винтовка с оптическим прицелом.

https://ria.ru/20190103/1549008061.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий вассерман, москва