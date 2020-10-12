https://ria.ru/20201012/vaktsiny-1579475761.html
ВОЗ рассказала, когда начнет оценивать качество вакцин от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает начать получать данные, необходимые для оценки качества вакцин от COVID-19, не ранее декабря и первых месяцев РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:33
2020-10-12T19:33
2020-10-12T22:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения рассчитывает начать получать данные, необходимые для оценки качества вакцин от COVID-19, не ранее декабря и первых месяцев 2021 года, заявила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.По ее словам, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> затем потребуется от 6 месяцев до года, чтобы оценить полученные данные и выступить c рекомендациями по использованию вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире