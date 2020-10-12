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ВОЗ рассказала, когда начнет оценивать качество вакцин от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает начать получать данные, необходимые для оценки качества вакцин от COVID-19, не ранее декабря и первых месяцев РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:33
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения рассчитывает начать получать данные, необходимые для оценки качества вакцин от COVID-19, не ранее декабря и первых месяцев 2021 года, заявила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.По ее словам, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> затем потребуется от 6 месяцев до года, чтобы оценить полученные данные и выступить c рекомендациями по использованию вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ рассказала, когда начнет оценивать качество вакцин от COVID-19

19:33 12.10.2020 (обновлено: 22:27 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 12 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает начать получать данные, необходимые для оценки качества вакцин от COVID-19, не ранее декабря и первых месяцев 2021 года, заявила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

"Как вы знаете, у нас есть порядка 40 вакцин, которые находятся на разной стадии клинических испытаний. Из них 10 начали последнюю, третью фазу исследований, которая заключается в оценке эффективности и безопасности. Так что самое ранее, о чем мы можем говорить, зная, когда начались испытания и предполагая, когда у нас будет достаточно данных для подачи регуляторам, это декабрь 2020 - начало 2021 года", - сказала она.

По ее словам, ВОЗ затем потребуется от 6 месяцев до года, чтобы оценить полученные данные и выступить c рекомендациями по использованию вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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