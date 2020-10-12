https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579412197.html

Эфиопия готова купить российскую вакцину от COVID-19

Эфиопия будет готова запросить поставки российской вакцины от COVID-19, когда она появится на рынке, заявил в интервью РИА Новости эфиопский посол в России... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:22

2020-10-12T14:22

2020-10-12T14:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алемайеху тегену

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

эфиопия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ethiopia/" target="_blank" data-auto="true">Эфиопия</a> будет готова запросить поставки российской вакцины от COVID-19, когда она появится на рынке, заявил в интервью РИА Новости эфиопский посол в России <a href="http://ria.ru/person_alemayekhu-tegenu/" target="_blank" data-auto="true">Алемайеху Тегену</a> Аргау."Эфиопия поздравляет российских ученых, которые создали эту вакцину. Что касается использования вакцины в Эфиопии, мы следуем процедуре здравоохранения. У нас есть учреждение общественного здравоохранения, через него мы делаем все процессуально важные дела. Касательно вакцины отсюда (из России – ред.), когда она появится на рынке – почему нет? ...Когда правительство (РФ – ред.) объявит о ее поступлении на рынок, я надеюсь, что мы также будем частью игры", - сказал посол.По словам посла, у Эфиопии хорошие отношения с Россией, и запросить вакцину будет легко."Когда все будет готово, я думаю, мы будем следовать процедуре и запросим вакцину" - добавил дипломат.Посол также сообщил, что правительство контролирует ситуацию с коронавирусом в стране. Эфиопия увеличила число лабораторий и запустила производство тестов.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

эфиопия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алемайеху тегену, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, эфиопия, общество