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https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579412197.html
Эфиопия готова купить российскую вакцину от COVID-19
Эфиопия будет готова запросить поставки российской вакцины от COVID-19, когда она появится на рынке, заявил в интервью РИА Новости эфиопский посол в России... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:22
2020-10-12T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алемайеху тегену
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
эфиопия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ethiopia/" target="_blank" data-auto="true">Эфиопия</a> будет готова запросить поставки российской вакцины от COVID-19, когда она появится на рынке, заявил в интервью РИА Новости эфиопский посол в России <a href="http://ria.ru/person_alemayekhu-tegenu/" target="_blank" data-auto="true">Алемайеху Тегену</a> Аргау."Эфиопия поздравляет российских ученых, которые создали эту вакцину. Что касается использования вакцины в Эфиопии, мы следуем процедуре здравоохранения. У нас есть учреждение общественного здравоохранения, через него мы делаем все процессуально важные дела. Касательно вакцины отсюда (из России – ред.), когда она появится на рынке – почему нет? ...Когда правительство (РФ – ред.) объявит о ее поступлении на рынок, я надеюсь, что мы также будем частью игры", - сказал посол.По словам посла, у Эфиопии хорошие отношения с Россией, и запросить вакцину будет легко."Когда все будет готово, я думаю, мы будем следовать процедуре и запросим вакцину" - добавил дипломат.Посол также сообщил, что правительство контролирует ситуацию с коронавирусом в стране. Эфиопия увеличила число лабораторий и запустила производство тестов.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алемайеху тегену, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, эфиопия, общество

Эфиопия готова купить российскую вакцину от COVID-19

14:22 12.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Эфиопия будет готова запросить поставки российской вакцины от COVID-19, когда она появится на рынке, заявил в интервью РИА Новости эфиопский посол в России Алемайеху Тегену Аргау.
"Эфиопия поздравляет российских ученых, которые создали эту вакцину. Что касается использования вакцины в Эфиопии, мы следуем процедуре здравоохранения. У нас есть учреждение общественного здравоохранения, через него мы делаем все процессуально важные дела. Касательно вакцины отсюда (из России – ред.), когда она появится на рынке – почему нет? ...Когда правительство (РФ – ред.) объявит о ее поступлении на рынок, я надеюсь, что мы также будем частью игры", - сказал посол.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
По словам посла, у Эфиопии хорошие отношения с Россией, и запросить вакцину будет легко.
"Когда все будет готово, я думаю, мы будем следовать процедуре и запросим вакцину" - добавил дипломат.
Посол также сообщил, что правительство контролирует ситуацию с коронавирусом в стране. Эфиопия увеличила число лабораторий и запустила производство тестов.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алемайеху ТегенуКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЭфиопияОбщество
 
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