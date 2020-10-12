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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579392230.html
Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Для получения российской вакцины от коронавируса Украина должна выразить такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:45
2020-10-12T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
дмитрий песков
владимир путин
украина
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Для получения российской вакцины от коронавируса <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> должна выразить такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что со многими странами Россия осуществляет сотрудничество, помогает с вакцинами, поставляет вакцины. Здесь фактор только один: (президент России) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> такой возможности не исключил, главное понять, хочет этого Украина или не хочет для своих граждан", - продолжил Песков.По его словам, речь идет о вакцине, вакцины хватает.Украина пока не изъявляла желания и "не говорила о том, что она хочет и как она хочет", добавил Песков. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579363160.html
https://ria.ru/20201009/ukraina-1579121379.html
Да не так надо! Есть же прекрасный способ и помочь небратьям, и власти их уесть, и бюджет пополнить! Надо просто около пунктов пропуска на границе поставить вагончики, где всем желающим украинцам делать эту прививку за деньги! И посмотрим тогда, кто там чего хочет или не хочет!
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, дмитрий песков, владимир путин, украина, общество, в мире

Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

12:45 12.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Для получения российской вакцины от коронавируса Украина должна выразить такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обстоятельства одни: необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент, вы знаете, не исключил такую возможность. Сейчас завершается третий этап апробирования одной вакцины, завершится также скоро уже третий этап второй вакцины. Уже наступит период массового производства", - отметил он.
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"Вы знаете, что со многими странами Россия осуществляет сотрудничество, помогает с вакцинами, поставляет вакцины. Здесь фактор только один: (президент России) Владимир Путин такой возможности не исключил, главное понять, хочет этого Украина или не хочет для своих граждан", - продолжил Песков.
По его словам, речь идет о вакцине, вакцины хватает.
"Вы знаете, что сейчас завершается третья фаза, дальше начнется массированное производство. Конечно, на платной основе (поставка), а на какой? С другой стороны, это зависит опять же от страны, зависит от запроса", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли поставка производиться на платной основе.
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Украина пока не изъявляла желания и "не говорила о том, что она хочет и как она хочет", добавил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаОбществоВ мире
 
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