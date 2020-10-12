https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579392230.html

Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Для получения российской вакцины от коронавируса Украина должна выразить такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:45

2020-10-12T12:45

2020-10-12T12:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

дмитрий песков

владимир путин

украина

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Для получения российской вакцины от коронавируса <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> должна выразить такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что со многими странами Россия осуществляет сотрудничество, помогает с вакцинами, поставляет вакцины. Здесь фактор только один: (президент России) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> такой возможности не исключил, главное понять, хочет этого Украина или не хочет для своих граждан", - продолжил Песков.По его словам, речь идет о вакцине, вакцины хватает.Украина пока не изъявляла желания и "не говорила о том, что она хочет и как она хочет", добавил Песков. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579363160.html

https://ria.ru/20201009/ukraina-1579121379.html

Von Stirliz Да не так надо! Есть же прекрасный способ и помочь небратьям, и власти их уесть, и бюджет пополнить! Надо просто около пунктов пропуска на границе поставить вагончики, где всем желающим украинцам делать эту прививку за деньги! И посмотрим тогда, кто там чего хочет или не хочет! 20

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, дмитрий песков, владимир путин, украина, общество, в мире