https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579392230.html
Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Для получения российской вакцины от коронавируса Украина должна выразить такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:45
2020-10-12T12:45
2020-10-12T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
дмитрий песков
владимир путин
украина
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Для получения российской вакцины от коронавируса <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> должна выразить такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что со многими странами Россия осуществляет сотрудничество, помогает с вакцинами, поставляет вакцины. Здесь фактор только один: (президент России) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> такой возможности не исключил, главное понять, хочет этого Украина или не хочет для своих граждан", - продолжил Песков.По его словам, речь идет о вакцине, вакцины хватает.Украина пока не изъявляла желания и "не говорила о том, что она хочет и как она хочет", добавил Песков. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579363160.html
https://ria.ru/20201009/ukraina-1579121379.html
Von Stirliz
Да не так надо! Есть же прекрасный способ и помочь небратьям, и власти их уесть, и бюджет пополнить! Надо просто около пунктов пропуска на границе поставить вагончики, где всем желающим украинцам делать эту прививку за деньги! И посмотрим тогда, кто там чего хочет или не хочет!
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4
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, дмитрий песков, владимир путин, украина, общество, в мире