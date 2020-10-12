https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579365972.html

Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных

Среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом, сообщил РИА Новости глава центра имени гамалеи... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:52

2020-10-12T10:52

2020-10-12T10:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом, сообщил РИА Новости глава центра имени гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Ранее в Сети появилась информация о якобы достоверных случаях заболевания коронавирусом после как первой, так и второй прививки вакциной "Спутник V", якобы несмотря на появление в крови антител, после контакта с заражёнными они заболевали COVID-19.Человек считается вакцинированным от коронавируса на 21-й день после второй прививки "Спутник V", уточнил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Что значит заболевают? Они еще не (считаются) привитыми после первой прививки. Если на четвертый-пятый день антитела начинают вырабатываться, в лучшем случае, на 15-ый, а на 21-28-ой день, соответственно, они выходят на плато. А вообще-то они привиты только после второй прививки на 42-й день после первой. Кто-нибудь заболел на 42-й день?" - прокомментировал Гинцбург сообщения.Глава центра Гамалеи также призвал не путать понятия "заболеть" и "быть инфицированным"."Около двух тысяч уже привиты первой и второй. Среди них нет (инфицированных). Кто-нибудь есть инфицированный? Я не знаю", - добавил Гинцбург.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201011/vaktsina-1579329911.html

https://ria.ru/20201010/rospotrebnadzor-1579178658.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество