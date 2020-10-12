https://ria.ru/20201012/urfu-1579043933.html

Новое исследование опасной патологии сердца поможет в борьбе с аритмиями

Влияние структурных особенностей фиброза на работу сердца впервые в мире фундаментально исследовали ученые Уральского федерального университета имени первого... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T03:00

2020-10-12T03:00

2020-10-12T12:02

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

уральский федеральный университет

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Влияние структурных особенностей фиброза на работу сердца впервые в мире фундаментально исследовали ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (<a href="https://na.ria.ru/20200625/1573372861.html" target="_blank">УрФУ</a>). По словам авторов, им удалось установить закономерности нарушений электрического возбуждения сердечной ткани, связанных с фиброзом, что поможет в борьбе с опасными для жизни видами аритмии. Результаты опубликованы в журнале <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-020-57449-1" target="_blank">Scientific Reports</a>.Сердечный фиброз — патологическое разрастание соединительной ткани, происходящее при старении, ожирении и целом ряде заболеваний сердца. Это могут быть как большие участки рубцовой ткани, возникающие после инфарктов миокарда, так и хаотично распределенные в миокарде точечные вкрапления фиброзных участков. Доля фиброзной ткани в стенках камер сердца, по словам ученых УрФУ, может достигать 40 процентов.Меняя структуру миокарда, фиброз создает препятствия для распространения волны электрического возбуждения, что порождает сердечные аритмии. Влияние особенностей текстуры фиброзной ткани на работу миокарда до сих пор систематически не исследовалось, отметили ученые УрФУ.Эта взаимосвязь не была описана ранее и, по мнению авторов работы, может являться ключом к пониманию механизма летальных сердечных аритмий. В перспективе их предотвращению и лечению должны помочь данные проведенного исследования, уверены ученые. "Всесторонний анализ структур фиброза в физиологических экспериментах на животных и тем более в клинике практически невозможен, поэтому мы использовали компьютерные модели, на которых можно изучать произвольные текстуры фиброза, чтобы понять закономерности его влияния на функцию миокарда", — объяснила Ольга Соловьева.Использованные компьютерные модели, по словам ученых УрФУ, хорошо описывают процессы электрического возбуждения отдельных клеток и всей сердечной ткани в целом. Это позволило проанализировать тысячи разнообразных трехмерных симуляций различных структур фиброза. Расчеты проводились на суперкомпьютере ИММ УрО РАН.Исследование проводилось в совместной научной лаборатории "Компьютерная биология и медицина" УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН. В дальнейшем ученые планируют продолжить моделирование более сложных структур фиброза, чтобы изучить наиболее опасные изменения миокарда и разработать методы устранения вызываемых ими аритмий. Работа поддержана грантом РФФИ.

https://ria.ru/20200428/1570633308.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет