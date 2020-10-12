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https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего докатился Зеленский
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" жестко раскритиковал решение РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T04:06
2020-10-12T11:01
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
донбасс
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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"Стыдно и горько": на Украине рассказали, до чего докатился Зеленский
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Вадим Рабинович в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">112 Украина</a>" жестко раскритиковал решение <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> об отмене местных выборов на востоке страны.Он напомнил, что при предыдущем главе государства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank">Петре Порошенко</a> у жителей <a href="https://ria.ru/location_Donetsk_Oblast/" target="_blank">Донецкой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a> было право голосовать на президентских и парламентских выборах. Поэтому депутат выразил недоумение по поводу запрета на проведение местных выборов в этой части <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Местные выборы запланированы на Украине на 25 октября. Однако они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. А на той территории Донбасса, что остается под контролем украинских властей, не будут проводиться выборы в областные советы. Эти территории по-прежнему подчиняются военно-гражданским администрациям.
https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html
Что значит зашхерился? Вакцину разработали, Зеленский отказывается от нее. Проблемы не Путина, а клоуна. Путин не клоун каждые пять минут на экране мелькать и подтявкивать на всех подряд.
353
Европа и сделает вид, что на Украине- верх демократии. Когда выборы пройдут и вдруг выяснится, что в них участвовал один Зеленский, в Европе восхитятся прозрачностью и демократичностью их проведения. Потому что это нога, чья надо нога.
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего докатился Зеленский

04:06 12.10.2020 (обновлено: 11:01 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" жестко раскритиковал решение Киева об отмене местных выборов на востоке страны.
Он напомнил, что при предыдущем главе государства Петре Порошенко у жителей Донецкой и Луганской областей было право голосовать на президентских и парламентских выборах. Поэтому депутат выразил недоумение по поводу запрета на проведение местных выборов в этой части Украины.

"Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько", — сказал Рабинович.

Местные выборы запланированы на Украине на 25 октября. Однако они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. А на той территории Донбасса, что остается под контролем украинских властей, не будут проводиться выборы в областные советы. Эти территории по-прежнему подчиняются военно-гражданским администрациям.
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичДонбассПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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