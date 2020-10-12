https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html

"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего докатился Зеленский

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" жестко раскритиковал решение РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T04:06

2020-10-12T04:06

2020-10-12T11:01

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

донбасс

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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"Стыдно и горько": на Украине рассказали, до чего докатился Зеленский

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Вадим Рабинович в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">112 Украина</a>" жестко раскритиковал решение <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> об отмене местных выборов на востоке страны.Он напомнил, что при предыдущем главе государства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank">Петре Порошенко</a> у жителей <a href="https://ria.ru/location_Donetsk_Oblast/" target="_blank">Донецкой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a> было право голосовать на президентских и парламентских выборах. Поэтому депутат выразил недоумение по поводу запрета на проведение местных выборов в этой части <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Местные выборы запланированы на Украине на 25 октября. Однако они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. А на той территории Донбасса, что остается под контролем украинских властей, не будут проводиться выборы в областные советы. Эти территории по-прежнему подчиняются военно-гражданским администрациям.

https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html

Наталья Лавриненкова Что значит зашхерился? Вакцину разработали, Зеленский отказывается от нее. Проблемы не Путина, а клоуна. Путин не клоун каждые пять минут на экране мелькать и подтявкивать на всех подряд. 353

павел рябышев Европа и сделает вид, что на Украине- верх демократии. Когда выборы пройдут и вдруг выяснится, что в них участвовал один Зеленский, в Европе восхитятся прозрачностью и демократичностью их проведения. Потому что это нога, чья надо нога. 47

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире