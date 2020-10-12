Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/udalenka-1579424553.html
Московские власти объяснили сбой при отправке данных об удаленке
Ошибка при отправке данных о сотрудниках на удаленке возникла из-за нагрузки на сервер, большинство работодателей начали загружать данные в понедельник, при... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:20
2020-10-12T15:38
сергей собянин
москва
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569094990_0:163:3061:1885_1400x0_80_0_0_d1b519bead79c5abae44fa2170a49e45.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Ошибка при отправке данных о сотрудниках на удаленке возникла из-за нагрузки на сервер, большинство работодателей начали загружать данные в понедельник, при проверке исполнения указа данная ситуация будет учитываться, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее в сети появилась информация, что пользователи жалуются на невозможность отправить отчёт по переводу сотрудников на удалёнку, выдается ошибка. В поддержке говорят, что "портал технически неисправен, ведутся работы".Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Согласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передавать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.
https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/kovid-1578070043.html
Нормальное такое объяснение! Девятого уже отправить не смогли, 10 и 11 - выходные (или мэр теперь указом нас и выходных решил лишить?) а 12 - работодатели внезапно кинулись в последний день. Нормальное такое объяснение! Вот честное слово, даже моей лояльности уже не хватает!!!!!
35
5
москва
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569094990_166:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_24987bcf912d0c0f4c032ea6838a2c8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, россия, общество

Московские власти объяснили сбой при отправке данных об удаленке

15:20 12.10.2020 (обновлено: 15:38 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ошибка при отправке данных о сотрудниках на удаленке возникла из-за нагрузки на сервер, большинство работодателей начали загружать данные в понедельник, при проверке исполнения указа данная ситуация будет учитываться, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Ранее в сети появилась информация, что пользователи жалуются на невозможность отправить отчёт по переводу сотрудников на удалёнку, выдается ошибка. В поддержке говорят, что "портал технически неисправен, ведутся работы".
Женщина на удаленке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 20:27Распространение нового коронавируса
Власти Москвы объяснили, зачем нужны сведения о сотрудниках на удаленке
"Сервис "Предоставление информации об установлении численности работников" был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о работниках, переведенных на удаленный режим. Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября. В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений. При проверке исполнения требований указа мэра Москвы № 97-УМ данная ситуация будет учитываться", - сообщили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Согласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передавать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.
Женщина на удаленной работе у себя дома - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 18:20Сказано в эфире
"Конечно, удаленка". Инфекционист о мерах против COVID в МосквеМэр Москвы Сергей Собянин обязал перевести на удаленку 30 процентов сотрудников столичных компаний. В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал эти меры.
 
Обсудить5
Сергей СобянинМоскваРоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Эксперт рассказал, чем опасны "лишние" банковские карты
02:10Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
02:10Назван способ правильно заедать стресс
02:06В мире зафиксировали первую смерть от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
Лента новостейМолния