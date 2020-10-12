https://ria.ru/20201012/udalenka-1579424553.html

Московские власти объяснили сбой при отправке данных об удаленке

Ошибка при отправке данных о сотрудниках на удаленке возникла из-за нагрузки на сервер, большинство работодателей начали загружать данные в понедельник, при... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:20

2020-10-12T15:20

2020-10-12T15:38

сергей собянин

москва

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Ошибка при отправке данных о сотрудниках на удаленке возникла из-за нагрузки на сервер, большинство работодателей начали загружать данные в понедельник, при проверке исполнения указа данная ситуация будет учитываться, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее в сети появилась информация, что пользователи жалуются на невозможность отправить отчёт по переводу сотрудников на удалёнку, выдается ошибка. В поддержке говорят, что "портал технически неисправен, ведутся работы".Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в городе. На фоне угрозы распространения коронавируса мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или не покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями действует до 28 октября включительно. Кроме того, согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Согласно указу мэра Москвы, работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передавать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.

https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/kovid-1578070043.html

Наталья Минаева Нормальное такое объяснение! Девятого уже отправить не смогли, 10 и 11 - выходные (или мэр теперь указом нас и выходных решил лишить?) а 12 - работодатели внезапно кинулись в последний день. Нормальное такое объяснение! Вот честное слово, даже моей лояльности уже не хватает!!!!! 35

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, россия, общество