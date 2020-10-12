https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html

"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке

Тепловизоры, сотни бойцов Росгвардии и авиационный отряд специального назначения — в Нижегородской области продолжаются поиски 18-летнего Данила Монахова,... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:49

2020-10-12T22:49

2020-10-13T00:40

скр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

александр бастрыкин

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. </strong>Тепловизоры, сотни бойцов Росгвардии и авиационный отряд специального назначения — в Нижегородской области продолжаются поиски 18-летнего Данила Монахова, который, по версии СК России, устроил в понедельник стрельбу возле автобусной остановки. По последним данным экстренных служб, три человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. По словам одноклассников, о планах устроить кровавую бойню Данил говорил еще пару лет назад. Но тогда никто не обратил на это внимания.Огонь на поражениеВ понедельник днем жители поселка Большеорловский Нижегородской области услышали несколько ружейных выстрелов, прогремевших около автобусной остановки. Кто-то сразу вызвал скорую и полицию. Троим раненым медики помочь уже не смогли.Еще троих пострадавших, в том числе 63-летнюю Галину Монахову, доставили в Борскую центральную районную больницу. Очевидцы рассказали оперативникам, что стрелял 18-летний внук Монаховой Данил. Он шел вместе с бабушкой в сторону автобусной остановки, внезапно выхватил ружье и открыл огонь по прохожим. После чего сбежал.Сейчас на месте происшествия работают усиленная следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, а также сотрудники уголовного розыска. Сотрудники СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек". По словам местных, ружье у Монахова было легальное — с лицензией.В тихом омутеДанил Монахов жил с родителями в Нижнем Новгороде, а в Большеорловский приезжал лишь изредка — навестить бабушку. В этом году он окончил 101-ю школу. По словам одноклассников, учился в основном на тройки, увлекался съемкой любительских видеоклипов на разные темы."Вообще, он всегда был тихий и спокойный, — рассказывает РИА Новости одноклассница Данила Мария. — Обычный школьник. И у него были какие-то проблемы со здоровьем: что-то с сердечно-сосудистой системой. Из-за этого его в армию не взяли. Даже хотели дать группу инвалидности".При этом, по словам Марии, Монахов попал на школьный дисциплинарный учет — из-за поведения. "В разговорах он не раз упоминал, что собирается устроить какой-то теракт, кого-то расстрелять, — вспоминает девушка. — Это было еще в 2018-м. Мы напряглись, но в школе эту историю замяли, и Данил продолжил учебу. Потом вроде на него не жаловались".Монахов — из полной, приличной и вполне обеспеченной по местным меркам семьи. В этой же школе учится его младшая сестра.Вооружен и очень опасенВ том, что могло его толкнуть на жестокое преступление, разбираются следователи и оперативники. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам регионального управления докладывать о ходе дела ему лично.На поиски бросили серьезные силы — Монахов вооружен и представляет большую опасность как для окружающих, так и для сотрудников силовых структур. Дело осложняется тем, что вокруг поселка — леса, в которых несложно затеряться. Особенно тому, кто хорошо знает эту местность.Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, предполагается задействовать беспилотники и тепловизионную съемку."Кроме уже прибывших на место бойцов СОБР и ОМОНа, в Нижегородскую область стягиваются дополнительные силы Росгвардии, — уточняют в ведомстве. — Также в ближайшее время мы планируем подключить авиационный отряд специального назначения".Жителям Большеорловского и соседних населенных пунктов рекомендовали без особой надобности не выходить на улицу. По одной из версий, стрелок направился в сторону поселка Рустай, это в 15 километрах. В полицейской ориентировке говорится, что Монахов может передвигаться либо пешком, либо на машине KIA CEED или KIA SPECTRA.В области сообщили, что количество жертв возросло до четырех. Однако в региональном управлении СК России это пока не подтвердили. Трое пострадавших находятся в больнице, причем один — в крайне тяжелом состоянии.

Александр Аникин Он же ненормальный. Как он получил разрешение на приобретение охотничьих ружий? Фамилию подписавшего такое разрешение обнародуйте. 17

Вацлав Петров Бытие определяет сознание. Депрессивный регион и депрессивные времена порождает депрессивных людей, которые вымещают агрессию на окружающих. 17

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нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, александр бастрыкин, нижегородская область, происшествия