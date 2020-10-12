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Жительница Камчатки пыталась нанять киллера для убийства знакомой
Жительницу Петропавловска-Камчатского подозревают в попытке организации заказного убийства знакомой, сообщает краевое Следственное управление СК России. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:29
2020-10-12T10:34
следственный комитет россии (ск рф)
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Жительницу <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> подозревают в попытке организации заказного убийства знакомой, сообщает краевое Следственное управление СК России.По версии следствия, с июня по октябрь 2020 года женщина, испытывая чувство личной неприязни к 53-летней знакомой, решила убить ее. Для этого она наняла за денежное вознаграждение исполнителя преступления.Отмечается, что совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей подозреваемая предложила своему знакомому. Вначале мужчина согласился, однако позднее отказался от совершения преступления и обратился в полицию. Также он дал согласие на участие в проведении оперативно-разыскных мероприятий."Под контролем сотрудников правоохранительных органов мужчина встретился с заказчицей убийства, где последняя подтвердила намерение убийства своей знакомой и передала часть денежного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей, а также в качестве доказательства совершения убийства потребовала после совершения преступления предоставить ей мобильный телефон жертвы", — сообщает СК.По данным ведомства, убийство было инсценировано, после чего мужчина встретился с заказчицей и показал фотографию инсценировки.Подозреваемую арестовали и допросили. Свою вину в совершении преступления женщина отрицает. В настоящее время следователи выясняют мотив, которым руководствовалась жительница Камчатки при организации заказного убийства.
https://radiosputnik.ria.ru/20191030/1560416337.html
https://ria.ru/20191111/1560806293.html
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следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, происшествия

Жительница Камчатки пыталась нанять киллера для убийства знакомой

09:29 12.10.2020 (обновлено: 10:34 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт — РИА Новости. Жительницу Петропавловска-Камчатского подозревают в попытке организации заказного убийства знакомой, сообщает краевое Следственное управление СК России.
По версии следствия, с июня по октябрь 2020 года женщина, испытывая чувство личной неприязни к 53-летней знакомой, решила убить ее. Для этого она наняла за денежное вознаграждение исполнителя преступления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2019
30 октября 2019, 20:54
Под Липецком школьница заказала молодому человеку убийство своих родителей

"Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы краевого центра, уроженки Республики Узбекистан 1964 года рождения, работающей индивидуальной предпринимательницей. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК России ("Приготовление к организации убийства по найму")", — говорится в сообщении.

Отмечается, что совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей подозреваемая предложила своему знакомому. Вначале мужчина согласился, однако позднее отказался от совершения преступления и обратился в полицию. Также он дал согласие на участие в проведении оперативно-разыскных мероприятий.
"Под контролем сотрудников правоохранительных органов мужчина встретился с заказчицей убийства, где последняя подтвердила намерение убийства своей знакомой и передала часть денежного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей, а также в качестве доказательства совершения убийства потребовала после совершения преступления предоставить ей мобильный телефон жертвы", — сообщает СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
11 ноября 2019, 14:06
В Москве сын "заказал" убийство своей матери из-за квартиры
По данным ведомства, убийство было инсценировано, после чего мужчина встретился с заказчицей и показал фотографию инсценировки.
Подозреваемую арестовали и допросили. Свою вину в совершении преступления женщина отрицает. В настоящее время следователи выясняют мотив, которым руководствовалась жительница Камчатки при организации заказного убийства.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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