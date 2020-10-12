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В Бразилии ошибочно освободили из тюрьмы главаря "Партии преступления"
Верховный суд (ВС) Бразилии из-за несогласованности с прокуратурой освободил из тюрьмы главаря банды наркоторговцев и рэкетиров, который, воспользовавшись... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:23
2020-10-12T12:23
бразилия
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Верховный суд (ВС) <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> из-за несогласованности с прокуратурой освободил из тюрьмы главаря банды наркоторговцев и рэкетиров, который, воспользовавшись ошибкой, бежал в <a href="http://ria.ru/location_Paraguay/" target="_blank" data-auto="true">Парагвай</a>, передает агентство <a href="https://www.efe.com/efe/brasil/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">EFE</a> со ссылкой на полицейские источники.Андре Оливейра Маседу, известный как Андре ду Рап, находился под стражей в тюрьме в <a href="http://ria.ru/location_Sao_Paulo/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Паулу</a> по обвинению в руководстве бандой Primer Comando de la Capital (PCC), также известной как "Партия преступления".В субботу судья Верховного суда Сельсу де Мелло постановил освободить мафиози, поскольку, согласно измененному законодательству, тот не мог находиться в предварительном заключении более 90 дней без дополнительного запроса со стороны генпрокуратуры.Сообщается, что через несколько часов председатель ВС Луис Фукс по просьбе прокуратуры отменил указ своего коллеги, но Маседу уже успел выйти из тюрьмы и, предположительно, пересечь границу с Парагваем. Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа призвал правоохранителей как можно скорее водворить главаря банды назад за решетку.Преступная группировка Primer Comando de la Capital возникла 20 лет назад в тюрьме "Карандиру" в Сан-Паулу. Через пять лет тюрьма была снесена, но расселение заключенных способствовало экспансии банды, представители которой в настоящее время контролируют многие пенитенциарные учреждения Бразилии.
https://ria.ru/20191029/1560328684.html
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бразилия, в мире

В Бразилии ошибочно освободили из тюрьмы главаря "Партии преступления"

12:23 12.10.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Верховный суд (ВС) Бразилии из-за несогласованности с прокуратурой освободил из тюрьмы главаря банды наркоторговцев и рэкетиров, который, воспользовавшись ошибкой, бежал в Парагвай, передает агентство EFE со ссылкой на полицейские источники.
Андре Оливейра Маседу, известный как Андре ду Рап, находился под стражей в тюрьме в Сан-Паулу по обвинению в руководстве бандой Primer Comando de la Capital (PCC), также известной как "Партия преступления".
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В США осужденного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
В субботу судья Верховного суда Сельсу де Мелло постановил освободить мафиози, поскольку, согласно измененному законодательству, тот не мог находиться в предварительном заключении более 90 дней без дополнительного запроса со стороны генпрокуратуры.
Сообщается, что через несколько часов председатель ВС Луис Фукс по просьбе прокуратуры отменил указ своего коллеги, но Маседу уже успел выйти из тюрьмы и, предположительно, пересечь границу с Парагваем. Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа призвал правоохранителей как можно скорее водворить главаря банды назад за решетку.
Преступная группировка Primer Comando de la Capital возникла 20 лет назад в тюрьме "Карандиру" в Сан-Паулу. Через пять лет тюрьма была снесена, но расселение заключенных способствовало экспансии банды, представители которой в настоящее время контролируют многие пенитенциарные учреждения Бразилии.
 
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