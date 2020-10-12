https://ria.ru/20201012/tuman-1579457806.html

Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о необычном осложнении

Некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:54

2020-10-12T17:54

2020-10-12T18:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Некоторые перенесшие <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Guardian</a>.Так, переболевшая COVID-19 австралийка описала это явление как "туман в голове" и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией."Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, <…> иногда все, что я могу делать, — это лежать в постели", — заявила она.Женщина также призналась, что испытывает трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.Жительница Нью-Джерси, в свою очередь, пожаловалась на то, что похожее осложнение мешало ей устроиться на новую работу. Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что "туман в голове" действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями."Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга", — цитирует врача издание.Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди считает, что подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг. Эксперт подчеркнул, что данные о причинах этих проявлений требуют дополнительных исследований и оценок. По его словам, пока сложно даже определить, сколько времени осложнение может длиться."Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют", — констатировал он.По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/perets-1579364550.html

https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html

https://ria.ru/20201012/kozha-1579372921.html

Leonid Это моё обычное состояние с похмелья. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире