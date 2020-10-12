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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201012/tuman-1579457806.html
Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о необычном осложнении
Некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:54
2020-10-12T18:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Некоторые перенесшие <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Guardian</a>.Так, переболевшая COVID-19 австралийка описала это явление как "туман в голове" и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией."Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, &lt;…&gt; иногда все, что я могу делать, — это лежать в постели", — заявила она.Женщина также призналась, что испытывает трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.Жительница Нью-Джерси, в свою очередь, пожаловалась на то, что похожее осложнение мешало ей устроиться на новую работу. Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что "туман в голове" действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями."Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга", — цитирует врача издание.Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди считает, что подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг. Эксперт подчеркнул, что данные о причинах этих проявлений требуют дополнительных исследований и оценок. По его словам, пока сложно даже определить, сколько времени осложнение может длиться."Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют", — констатировал он.По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/perets-1579364550.html
https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html
https://ria.ru/20201012/kozha-1579372921.html
Это моё обычное состояние с похмелья.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о необычном осложнении

17:54 12.10.2020 (обновлено: 18:17 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет The Guardian.
Так, переболевшая COVID-19 австралийка описала это явление как "туман в голове" и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией.
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"Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, <…> иногда все, что я могу делать, — это лежать в постели", — заявила она.
Женщина также призналась, что испытывает трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.
Жительница Нью-Джерси, в свою очередь, пожаловалась на то, что похожее осложнение мешало ей устроиться на новую работу.
Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что "туман в голове" действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.
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"Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга", — цитирует врача издание.
Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди считает, что подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг. Эксперт подчеркнул, что данные о причинах этих проявлений требуют дополнительных исследований и оценок. По его словам, пока сложно даже определить, сколько времени осложнение может длиться.
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"Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют", — констатировал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заболевших COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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