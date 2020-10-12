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В Минтруде допустили продление срока перехода на электронную трудовую
Глава Минтруда РФ Антон Котяков допустил продление срока перехода на электронную трудовую книжку в связи с текущими ограничениями. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:59
2020-10-12T13:59
антон котяков
здоровье - общество
единая россия
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Глава Минтруда РФ <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a> допустил продление срока перехода на электронную трудовую книжку в связи с текущими ограничениями.По его словам, из-за пандемии было принято решение о переносе срока введения электронной трудовой."На данный момент мы продлили это решение до 31 октября 2020 года. С учетом текущих ограничений вполне вероятно, что мы выйдем с очередной инициативой, отодвинув решение еще чуть дальше", - сказал Котяков на встрече с депутатами фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".
https://ria.ru/20200919/distantsionka-1577479243.html
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антон котяков, здоровье - общество, единая россия, общество

В Минтруде допустили продление срока перехода на электронную трудовую

13:59 12.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков допустил продление срока перехода на электронную трудовую книжку в связи с текущими ограничениями.
По его словам, из-за пандемии было принято решение о переносе срока введения электронной трудовой.
"На данный момент мы продлили это решение до 31 октября 2020 года. С учетом текущих ограничений вполне вероятно, что мы выйдем с очередной инициативой, отодвинув решение еще чуть дальше", - сказал Котяков на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".
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