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https://ria.ru/20201012/tramp-1579458826.html
Трамп пожаловался на медлительность при утверждении судьи Верховного суда
Президент США Дональд Трамп раскритиковал республиканцев за медлительность на начавшихся в понедельник слушаниях по рассмотрению выдвинутой им кандидатуры Эми... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T17:58
2020-10-12T17:58
линдси грэм
верховный суд сша
дональд трамп
барак обама
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал республиканцев за медлительность на начавшихся в понедельник слушаниях по рассмотрению выдвинутой им кандидатуры Эми Барретт в Верховный суд.Заседание комитета проходит в смешанном формате, часть конгрессменов находятся в зале, часть – участвуют удаленно. Пока самой Барретт слово предоставлено не было, зато по очереди выступают члены комитета – республиканцы приводят доводы о необходимости назначения судьи независимо от приближающихся выборов, демократы атакуют действия Трампа в борьбе с пандемией коронавируса и особенно яростно критикуют позицию Барретт в вопросе медицинского страхования.Практически каждый сенатор-демократ демонстрирует фотографию своего избирателя, жизнь которого зависит от помощи государства в получении медицинской помощи. Барретт, утверждают демократы, в интересах крупных доноров поддерживает продвигаемую Трампом идею отмены принятой бывшим президентом <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараком Обамой</a> системы медицинского страхования, которая требовала медицинской страховки в обязательном порядке, но предусматривала субсидии для тех, кому частное страхование не по карману.На слушания по кандидатуре Барретт в юридическом комитете отводится три дня. Как сообщил, открывая слушания, председатель комитета <a href="http://ria.ru/person_Lindsi_Grehm/" target="_blank" data-auto="true">Линдси Грэм</a>, он планирует передать дело на рассмотрение полного состава сената 22 октября.В случае утверждения Барретт, которая займет место скончавшейся недавно либеральной судьи Рут Гинзбург, станет третьим назначенцем Трампа. Утверждение Барретт закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.
https://ria.ru/20200921/tramp-1577515822.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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линдси грэм, верховный суд сша, дональд трамп, барак обама, сша, в мире

Трамп пожаловался на медлительность при утверждении судьи Верховного суда

17:58 12.10.2020
 
© REUTERS / Adnan AbidiПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© REUTERS / Adnan Abidi
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал республиканцев за медлительность на начавшихся в понедельник слушаниях по рассмотрению выдвинутой им кандидатуры Эми Барретт в Верховный суд.
"Республиканцы дают демократам слишком много времени, что не требуется правилами, чтобы они выступили со своими заявлениями по нашей будущей великой судье Верховного суда. Лично я бы отошел (от правил), утвердил и начал работу над пакетом антикризисных мер для народа!!!" - написал Трамп в своем Twitter спустя час после начала слушаний по кандидатуре Барретт в юридическом комитете сената США.
Заседание комитета проходит в смешанном формате, часть конгрессменов находятся в зале, часть – участвуют удаленно. Пока самой Барретт слово предоставлено не было, зато по очереди выступают члены комитета – республиканцы приводят доводы о необходимости назначения судьи независимо от приближающихся выборов, демократы атакуют действия Трампа в борьбе с пандемией коронавируса и особенно яростно критикуют позицию Барретт в вопросе медицинского страхования.
Практически каждый сенатор-демократ демонстрирует фотографию своего избирателя, жизнь которого зависит от помощи государства в получении медицинской помощи. Барретт, утверждают демократы, в интересах крупных доноров поддерживает продвигаемую Трампом идею отмены принятой бывшим президентом Бараком Обамой системы медицинского страхования, которая требовала медицинской страховки в обязательном порядке, но предусматривала субсидии для тех, кому частное страхование не по карману.
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На слушания по кандидатуре Барретт в юридическом комитете отводится три дня. Как сообщил, открывая слушания, председатель комитета Линдси Грэм, он планирует передать дело на рассмотрение полного состава сената 22 октября.
В случае утверждения Барретт, которая займет место скончавшейся недавно либеральной судьи Рут Гинзбург, станет третьим назначенцем Трампа. Утверждение Барретт закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.
 
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Линдси ГрэмВерховный суд СШАДональд ТрампБарак ОбамаСШАВ мире
 
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