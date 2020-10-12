https://ria.ru/20201012/tramp-1579458826.html

Трамп пожаловался на медлительность при утверждении судьи Верховного суда

Президент США Дональд Трамп раскритиковал республиканцев за медлительность на начавшихся в понедельник слушаниях по рассмотрению выдвинутой им кандидатуры Эми... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T17:58

2020-10-12T17:58

2020-10-12T17:58

линдси грэм

верховный суд сша

дональд трамп

барак обама

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал республиканцев за медлительность на начавшихся в понедельник слушаниях по рассмотрению выдвинутой им кандидатуры Эми Барретт в Верховный суд.Заседание комитета проходит в смешанном формате, часть конгрессменов находятся в зале, часть – участвуют удаленно. Пока самой Барретт слово предоставлено не было, зато по очереди выступают члены комитета – республиканцы приводят доводы о необходимости назначения судьи независимо от приближающихся выборов, демократы атакуют действия Трампа в борьбе с пандемией коронавируса и особенно яростно критикуют позицию Барретт в вопросе медицинского страхования.Практически каждый сенатор-демократ демонстрирует фотографию своего избирателя, жизнь которого зависит от помощи государства в получении медицинской помощи. Барретт, утверждают демократы, в интересах крупных доноров поддерживает продвигаемую Трампом идею отмены принятой бывшим президентом <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараком Обамой</a> системы медицинского страхования, которая требовала медицинской страховки в обязательном порядке, но предусматривала субсидии для тех, кому частное страхование не по карману.На слушания по кандидатуре Барретт в юридическом комитете отводится три дня. Как сообщил, открывая слушания, председатель комитета <a href="http://ria.ru/person_Lindsi_Grehm/" target="_blank" data-auto="true">Линдси Грэм</a>, он планирует передать дело на рассмотрение полного состава сената 22 октября.В случае утверждения Барретт, которая займет место скончавшейся недавно либеральной судьи Рут Гинзбург, станет третьим назначенцем Трампа. Утверждение Барретт закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.

https://ria.ru/20200921/tramp-1577515822.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

линдси грэм, верховный суд сша, дональд трамп, барак обама, сша, в мире