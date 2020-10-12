Трамп пожаловался на медлительность при утверждении судьи Верховного суда
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал республиканцев за медлительность на начавшихся в понедельник слушаниях по рассмотрению выдвинутой им кандидатуры Эми Барретт в Верховный суд.
"Республиканцы дают демократам слишком много времени, что не требуется правилами, чтобы они выступили со своими заявлениями по нашей будущей великой судье Верховного суда. Лично я бы отошел (от правил), утвердил и начал работу над пакетом антикризисных мер для народа!!!" - написал Трамп в своем Twitter спустя час после начала слушаний по кандидатуре Барретт в юридическом комитете сената США.
Заседание комитета проходит в смешанном формате, часть конгрессменов находятся в зале, часть – участвуют удаленно. Пока самой Барретт слово предоставлено не было, зато по очереди выступают члены комитета – республиканцы приводят доводы о необходимости назначения судьи независимо от приближающихся выборов, демократы атакуют действия Трампа в борьбе с пандемией коронавируса и особенно яростно критикуют позицию Барретт в вопросе медицинского страхования.
Практически каждый сенатор-демократ демонстрирует фотографию своего избирателя, жизнь которого зависит от помощи государства в получении медицинской помощи. Барретт, утверждают демократы, в интересах крупных доноров поддерживает продвигаемую Трампом идею отмены принятой бывшим президентом Бараком Обамой системы медицинского страхования, которая требовала медицинской страховки в обязательном порядке, но предусматривала субсидии для тех, кому частное страхование не по карману.
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На слушания по кандидатуре Барретт в юридическом комитете отводится три дня. Как сообщил, открывая слушания, председатель комитета Линдси Грэм, он планирует передать дело на рассмотрение полного состава сената 22 октября.
В случае утверждения Барретт, которая займет место скончавшейся недавно либеральной судьи Рут Гинзбург, станет третьим назначенцем Трампа. Утверждение Барретт закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.