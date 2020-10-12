https://ria.ru/20201012/tigr-1579025122.html
В Приморье ученые узнали "тигрицу-фотомодель" на любительском видео
Ученые "Земли леопарда" получили важную информацию о миграции "тигрицы-фротомодели" с помощью видео, снятого туристом на трассе Раздольное-Хасан у границ... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T00:48
2020-10-12T00:48
2020-10-12T01:17
туризм
туризм
туристы
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Ученые "Земли леопарда" получили важную информацию о миграции "тигрицы-фротомодели" с помощью видео, снятого туристом на трассе Раздольное-Хасан у границ нацпарка, <a href="https://www.instagram.com/p/CGGgVTOo0rD/" target="_blank">сообщили</a> в его пресс-службе.Анализ уникального рисунка полос на шкуре большой кошки показал, что в объектив путешественника и видеоблогера Артема Хомика попала тигрица, отмеченная в базе данных "Земли леопарда" под номером T6F. Эта самка известна ученым с 2016 года благодаря фотоловушкам. Ранее она уже "позировала" автомобилистам. На полученных кадрах заметно, что животное находится в хорошей физической форме. Поведение хищницы при встрече с людьми также не вызывает вопросов у ученых – в данной ситуации она повела себя по-тигриному безукоризненно, без спешки скрывшись с глаз. Установлено, что в первый год T6F жила в центральной части нацпарка. В 2018 году она двинулась на юг, в район ключа Филипповский, где по пути попала на видео автолюбителей. Позже она "переехала" на север, в долину реки Грязная. Именно в этом районе ее зафиксировали с помощью коптера, сообщив отделу науки "Земли леопарда" о текущих перемещениях самки.
https://ria.ru/20200520/1571694966.html
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.
Ученые "Земли леопарда" получили важную информацию о миграции "тигрицы-фротомодели" с помощью видео, снятого туристом на трассе Раздольное-Хасан у границ нацпарка, сообщили
в его пресс-службе.
Анализ уникального рисунка полос на шкуре большой кошки показал, что в объектив путешественника и видеоблогера Артема Хомика попала тигрица, отмеченная в базе данных "Земли леопарда" под номером T6F. Эта самка известна ученым с 2016 года благодаря фотоловушкам. Ранее она уже "позировала" автомобилистам.
На полученных кадрах заметно, что животное находится в хорошей физической форме. Поведение хищницы при встрече с людьми также не вызывает вопросов у ученых – в данной ситуации она повела себя по-тигриному безукоризненно, без спешки скрывшись с глаз.
Установлено, что в первый год T6F жила в центральной части нацпарка. В 2018 году она двинулась на юг, в район ключа Филипповский, где по пути попала на видео автолюбителей. Позже она "переехала" на север, в долину реки Грязная. Именно в этом районе ее зафиксировали с помощью коптера, сообщив отделу науки "Земли леопарда" о текущих перемещениях самки.