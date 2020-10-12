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В Тибете достопримечательности в несезон можно будет посетить бесплатно
Популярные достопримечательности в Тибете будут бесплатно открыты для посещения в "мертвый сезон" – с 15 октября до 31 декабря, сообщает Синьхуа. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:53
2020-10-12T19:53
туристы
достопримечательности
туризм
туризм
новости - туризм
тибет
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Популярные достопримечательности в Тибете будут бесплатно открыты для посещения в "мертвый сезон" – с 15 октября до 31 декабря, сообщает Синьхуа.В местном управлении по развитию туризма рассказали, что эта мера не распространяется на монастыри.Также для путешественников предусмотрены 50-процентные скидки на авиабилеты и номера в гостиницах категории от трех звезд и выше.Еще регион планирует стимулировать поездки на горячие источники и продвигать услуги тибетских лечебных ванн, заявил начальник управления по развитию туризма Ван Сунпин.
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туристы, достопримечательности, туризм, новости - туризм, тибет

В Тибете достопримечательности в несезон можно будет посетить бесплатно

19:53 12.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Лхасу
Вид на Лхасу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Популярные достопримечательности в Тибете будут бесплатно открыты для посещения в "мертвый сезон" – с 15 октября до 31 декабря, сообщает Синьхуа.
В местном управлении по развитию туризма рассказали, что эта мера не распространяется на монастыри.
Также для путешественников предусмотрены 50-процентные скидки на авиабилеты и номера в гостиницах категории от трех звезд и выше.
Еще регион планирует стимулировать поездки на горячие источники и продвигать услуги тибетских лечебных ванн, заявил начальник управления по развитию туризма Ван Сунпин.
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