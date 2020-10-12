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В Тибете достопримечательности в несезон можно будет посетить бесплатно

Популярные достопримечательности в Тибете будут бесплатно открыты для посещения в "мертвый сезон" – с 15 октября до 31 декабря, сообщает Синьхуа. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:53

2020-10-12T19:53

2020-10-12T19:53

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> Популярные достопримечательности в Тибете будут бесплатно открыты для посещения в "мертвый сезон" – с 15 октября до 31 декабря, сообщает Синьхуа.В местном управлении по развитию туризма рассказали, что эта мера не распространяется на монастыри.Также для путешественников предусмотрены 50-процентные скидки на авиабилеты и номера в гостиницах категории от трех звезд и выше.Еще регион планирует стимулировать поездки на горячие источники и продвигать услуги тибетских лечебных ванн, заявил начальник управления по развитию туризма Ван Сунпин.

https://ria.ru/20191111/1560637852.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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