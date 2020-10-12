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Шоубиз
https://ria.ru/20201012/tayurskaya-1579423417.html
Солистка Little Big рассказала об отравлении и сделала селфи в ванной
Солистка Little Big Софья Таюрская продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры, и сообщила, что восстанавливается после отравления. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:32
2020-10-12T15:32
шоубиз
софья таюрская
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Солистка Little Big <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/">Софья Таюрская</a> продемонстрировала у себя в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/?hl=ru">Instagram</a>, как принимает водные процедуры, и сообщила, что восстанавливается после отравления. В размещенных Stories Таюрская сфотографировала себя принимающей ванну с пеной, а потом рассказала об отравлении. "Ну что ж, друзья. Вы все этого ждали… Я отравилась. Но, опять же, это не устрицы. Мне гораздо лучше. Мне сделали укол и я лежу, пытаюсь прийти в себя", — сообщила она. Ранее Таюрская уже делилась <a href="https://ria.ru/20200910/tayurskaya-1577048541.html" target="_blank">фотографиями из ванной</a>, когда пыталась устроить красивую фотосессию для подписчиков. Вместо этого ее фотографии получились смешными, что она и продемонстрировала у себя в Stories.
https://ria.ru/20200920/tayurskaya-1577511866.html
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софья таюрская

Солистка Little Big рассказала об отравлении и сделала селфи в ванной

15:32 12.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Солистка Little Big Софья Таюрская продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры, и сообщила, что восстанавливается после отравления.
В размещенных Stories Таюрская сфотографировала себя принимающей ванну с пеной, а потом рассказала об отравлении.
© Фото : @sonyatayurskayaСофья Таюрская
Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : @sonyatayurskaya
Софья Таюрская
"Ну что ж, друзья. Вы все этого ждали… Я отравилась. Но, опять же, это не устрицы. Мне гораздо лучше. Мне сделали укол и я лежу, пытаюсь прийти в себя", — сообщила она.
Ранее Таюрская уже делилась фотографиями из ванной, когда пыталась устроить красивую фотосессию для подписчиков. Вместо этого ее фотографии получились смешными, что она и продемонстрировала у себя в Stories.
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ШоубизСофья Таюрская
 
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