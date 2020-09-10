https://ria.ru/20200910/tayurskaya-1577048541.html

Обнаженная солистка Little Big устроила фотосессию в ванной

Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала у себя в Stories как она принимает ванну. Девушка хотела порадовать фанатов сексуальными фотографиями, однако... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:21

2020-09-10T16:21

2020-09-10T16:21

софья таюрская

little big

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567688480_0:0:3264:1836_1400x0_80_0_0_1270f44ca09d9b0ad242e03ceb129e09.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала у себя в Stories как она принимает ванну. Девушка хотела порадовать фанатов сексуальными фотографиями, однако снимки звезды получились скорее смешными. Артистка известна тем, что у нее нет комплексов, поэтому в своем <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/" target="_blank">Instagram</a> девушка решила продемонстрировать свои водные процедуры. "В общем, как бы я не хотела сделать какую-нибудь классную фоточку в ванной с пеной, это бесполезно, друзья мои", — сообщила солистка поклонникам. После этого Таюрская выложила несколько снимков, чтобы показать насколько неудачными они получились."Такая горячая вода, что я как будто в бане. Надо выходить", — сообщила исполнительница в конце видео.Ранее Таюрская делилась <a href="https://ria.ru/20200824/fotografiya-1576257782.html" target="_blank">откровенной фотографией</a>, сделанной для российской версии мужского журнала Maxim, за что получила множество восхищенных отзывов в интернете.

https://ria.ru/20200901/tayurskaya-1576555704.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, little big, шоу-бизнес