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https://ria.ru/20200910/tayurskaya-1577048541.html
Обнаженная солистка Little Big устроила фотосессию в ванной
Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала у себя в Stories как она принимает ванну. Девушка хотела порадовать фанатов сексуальными фотографиями, однако... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:21
2020-09-10T16:21
софья таюрская
little big
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала у себя в Stories как она принимает ванну. Девушка хотела порадовать фанатов сексуальными фотографиями, однако снимки звезды получились скорее смешными. Артистка известна тем, что у нее нет комплексов, поэтому в своем <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/" target="_blank">Instagram</a> девушка решила продемонстрировать свои водные процедуры. "В общем, как бы я не хотела сделать какую-нибудь классную фоточку в ванной с пеной, это бесполезно, друзья мои", — сообщила солистка поклонникам. После этого Таюрская выложила несколько снимков, чтобы показать насколько неудачными они получились."Такая горячая вода, что я как будто в бане. Надо выходить", — сообщила исполнительница в конце видео.Ранее Таюрская делилась <a href="https://ria.ru/20200824/fotografiya-1576257782.html" target="_blank">откровенной фотографией</a>, сделанной для российской версии мужского журнала Maxim, за что получила множество восхищенных отзывов в интернете.
https://ria.ru/20200901/tayurskaya-1576555704.html
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софья таюрская, little big, шоу-бизнес

Обнаженная солистка Little Big устроила фотосессию в ванной

16:21 10.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала у себя в Stories как она принимает ванну. Девушка хотела порадовать фанатов сексуальными фотографиями, однако снимки звезды получились скорее смешными.
Артистка известна тем, что у нее нет комплексов, поэтому в своем Instagram девушка решила продемонстрировать свои водные процедуры. "В общем, как бы я не хотела сделать какую-нибудь классную фоточку в ванной с пеной, это бесполезно, друзья мои", — сообщила солистка поклонникам.
После этого Таюрская выложила несколько снимков, чтобы показать насколько неудачными они получились.
© @sonyatayurskaya/InstagramВокалистка Little Big Софья Таюрская
Вокалистка Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© @sonyatayurskaya/Instagram
Вокалистка Little Big Софья Таюрская
"Такая горячая вода, что я как будто в бане. Надо выходить", — сообщила исполнительница в конце видео.
Ранее Таюрская делилась откровенной фотографией, сделанной для российской версии мужского журнала Maxim, за что получила множество восхищенных отзывов в интернете.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 05:16
Вокалистку Little Big затравили после сообщения о разводе лидера группы
010012
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Софья ТаюрскаяLittle BigШоу-бизнес
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