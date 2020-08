https://ria.ru/20200824/fotografiya-1576257782.html

Фотография вокалистки Little Big для мужского журнала восхитила Сеть

Откровенный снимок вокалистки питерской группы Little Big Софьи Таюрской, сделанный для российской версии мужского журнала Maxim, понравилась пользователям... РИА Новости, 24.08.2020

<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Откровенный снимок вокалистки питерской группы Little Big Софьи Таюрской, сделанный для российской версии мужского журнала Maxim, понравилась пользователям инстаграма. На фотографии исполнительница позирует на фоне фотообоев, имитирующих закат, в длинных перчатках, ботфортах и бикини на завязках. Таюрская соблазнительно смотрит в объектив камеры, как и положено на таких кадрах. "Мечта поэта", — написал na_zare_a. "Ух горячо", — считает _milltray_, "Соня — красотка", — прокомментировала lena_sid161. "Вызывайте пожарных", — обратился moscowdears, "Круто выглядит", — уверена bersikr22.Некоторые также вспомнили, что раньше певица была полной, а сейчас находится в прекрасной форме: "Это правда,что Соня была прям очень пышной?" — поинтересовался anton_golovin_1979. "Она и у себя в сторис показывала фотку какой была упитанной, еще до Little Big", — ответила ему krestikkis.Ранее Софья Таюрская <a href="https://ria.ru/20200708/1574066598.html" target="_blank">рассказывала</a> в соцсети, как ей удалось похудеть на 15 килограммов. По словам исполнительницы, тайных диет у нее нет. Она четко понимает что, сколько и когда ест, контролирует питание, но ни в чем себе не отказывает.Софья Таюрская рассказала, что ее максимальный вес был 70 килограммов, а минимальный 48. Сейчас солистка Little big не сидит на диетах и при этом весит 55 килограммов. В планах певицы сбросить еще три килограмма.

