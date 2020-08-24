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https://ria.ru/20200824/fotografiya-1576257782.html
Фотография вокалистки Little Big для мужского журнала восхитила Сеть
Откровенный снимок вокалистки питерской группы Little Big Софьи Таюрской, сделанный для российской версии мужского журнала Maxim, понравилась пользователям... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T22:46
2020-08-24T22:46
стиль жизни
культура
little big
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Откровенный снимок вокалистки питерской группы Little Big Софьи Таюрской, сделанный для российской версии мужского журнала Maxim, понравилась пользователям инстаграма. На фотографии исполнительница позирует на фоне фотообоев, имитирующих закат, в длинных перчатках, ботфортах и бикини на завязках. Таюрская соблазнительно смотрит в объектив камеры, как и положено на таких кадрах. "Мечта поэта", — написал na_zare_a. "Ух горячо", — считает _milltray_, "Соня — красотка", — прокомментировала lena_sid161. "Вызывайте пожарных", — обратился moscowdears, "Круто выглядит", — уверена bersikr22.Некоторые также вспомнили, что раньше певица была полной, а сейчас находится в прекрасной форме: "Это правда,что Соня была прям очень пышной?" — поинтересовался anton_golovin_1979. "Она и у себя в сторис показывала фотку какой была упитанной, еще до Little Big", — ответила ему krestikkis.Ранее Софья Таюрская <a href="https://ria.ru/20200708/1574066598.html" target="_blank">рассказывала</a> в соцсети, как ей удалось похудеть на 15 килограммов. По словам исполнительницы, тайных диет у нее нет. Она четко понимает что, сколько и когда ест, контролирует питание, но ни в чем себе не отказывает.Софья Таюрская рассказала, что ее максимальный вес был 70 килограммов, а минимальный 48. Сейчас солистка Little big не сидит на диетах и при этом весит 55 килограммов. В планах певицы сбросить еще три килограмма.
https://ria.ru/20191119/1561132567.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
стиль жизни, little big, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Фотография вокалистки Little Big для мужского журнала восхитила Сеть

22:46 24.08.2020
5674
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Откровенный снимок вокалистки питерской группы Little Big Софьи Таюрской, сделанный для российской версии мужского журнала Maxim, понравилась пользователям инстаграма.
На фотографии исполнительница позирует на фоне фотообоев, имитирующих закат, в длинных перчатках, ботфортах и бикини на завязках. Таюрская соблазнительно смотрит в объектив камеры, как и положено на таких кадрах.
"Мечта поэта", — написал na_zare_a. "Ух горячо", — считает _milltray_, "Соня — красотка", — прокомментировала lena_sid161. "Вызывайте пожарных", — обратился moscowdears, "Круто выглядит", — уверена bersikr22.
Некоторые также вспомнили, что раньше певица была полной, а сейчас находится в прекрасной форме: "Это правда,что Соня была прям очень пышной?" — поинтересовался anton_golovin_1979.
"Она и у себя в сторис показывала фотку какой была упитанной, еще до Little Big", — ответила ему krestikkis.
Ранее Софья Таюрская рассказывала в соцсети, как ей удалось похудеть на 15 килограммов. По словам исполнительницы, тайных диет у нее нет. Она четко понимает что, сколько и когда ест, контролирует питание, но ни в чем себе не отказывает.
"Я могу расслабиться в отпуске и набрать пару килограммов. Но я за этим слежу. Плюс, у меня огромная поддержка. Если я вдруг начинаю сильно расслабляться, мне обязательно на это намекнут, и это меня сразу мотивирует. Я не диетолог. Я изучила свой организм путем проб и ошибок, и знаю как он работает. Все зависит только от желания и выбора. Я выбрала нравиться себе", — уточнила певица.
Софья Таюрская рассказала, что ее максимальный вес был 70 килограммов, а минимальный 48. Сейчас солистка Little big не сидит на диетах и при этом весит 55 килограммов. В планах певицы сбросить еще три килограмма.
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