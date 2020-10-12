https://ria.ru/20201012/streltsov-1579366888.html

Мелодрама "Стрельцов" остается на первом месте в прокате России и СНГ

Российская мелодрама режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 42,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным... РИА Новости, 12.10.2020

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культура

кино и сериалы

новости культуры

эдуард стрельцов

александр петров (актер)

дмитрий нагиев

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Российская мелодрама режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 42,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, <a href="https://kinobusiness.com/news/streltsov-v-tretiy-raz-pobezhdaet-v-prokate-komediya-gudbay-amerika-stanovitsya-vtoroy/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.Фильма о том, как успешная карьера звезды футбола Эдуарда Стрельцова ставится под угрозу, когда против него выдвигается обвинение, которое вмиг все перечеркивает. Главную роль сыграл Александр Петров.На втором месте рейтинга - отечественная комедия Сарика Андреасяна "Гудбай Америка", главную роль в которой играет Дмитрий Нагиев, с показателем в 37 миллионов рублей. Третью позицию занял зарубежный боевик "Честный вор" Марка Уильямса, собравший за выходные 32,2 миллиона рублей.Четвертую позицию занял боевик Кристофера Нолана "Довод", собравший 30,9 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров приключенческий мультфильм Жереми Дегрусона и Бена Стассена "Семейка Бигфутов", который собрал 29,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201007/kitoboy-1578462133.html

https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эдуард стрельцов, александр петров (актер), дмитрий нагиев