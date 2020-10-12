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https://ria.ru/20201012/strelba-1579491091.html
Власти рассказали о состоянии раненных при стрельбе под Нижним Новгородом
Двум женщинам, тяжело раненным при стрельбе в поселке под Нижним Новгородом, делают операции, третий раненый — в состоянии средней тяжести, сообщил заместитель... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:43
2020-10-12T22:59
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости.</strong> Двум женщинам, тяжело раненным при стрельбе в поселке под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, делают операции, третий раненый — в состоянии средней тяжести, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Как заявил чиновник на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/melikdavidmsk/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>, первая пострадавшая находится в Центральной больнице Бора в крайне тяжелом состоянии с множественными ранениями брюшной полости — она потеряла много крови, ее оперируют хирурги из нескольких больниц. Вторая женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ее перевели в Больницу имени Семашко и тоже оперируют.По словам Мелик-Гусейнова, третий пострадавший, мужчина, находится в состоянии средней тяжести. "Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу имени Н. А. Семашко", — сообщил замгубернатора.Он также написал, что пострадавшим и родственникам погибших оказывается психологическая помощь.По версии следствия, днем 12 октября в поселке Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). По уточненным данным, погибли четыре человека. Подозреваемого ищут.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html
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россия
нижегородская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
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РИА Новости
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60
обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия

Власти рассказали о состоянии раненных при стрельбе под Нижним Новгородом

21:43 12.10.2020 (обновлено: 22:59 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Двум женщинам, тяжело раненным при стрельбе в поселке под Нижним Новгородом, делают операции, третий раненый — в состоянии средней тяжести, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Как заявил чиновник на своей странице в Instagram, первая пострадавшая находится в Центральной больнице Бора в крайне тяжелом состоянии с множественными ранениями брюшной полости — она потеряла много крови, ее оперируют хирурги из нескольких больниц. Вторая женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ее перевели в Больницу имени Семашко и тоже оперируют.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
По словам Мелик-Гусейнова, третий пострадавший, мужчина, находится в состоянии средней тяжести. "Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу имени Н. А. Семашко", — сообщил замгубернатора.
Он также написал, что пострадавшим и родственникам погибших оказывается психологическая помощь.
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 20:17
Очевидцы восстановили картину стрельбы в Нижегородской области

"Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бора развернут медицинский оперативный штаб. Подключены главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов. Погибло трое человек", — подчеркнул Мелик-Гусейнов.

По версии следствия, днем 12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). По уточненным данным, погибли четыре человека. Подозреваемого ищут.
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияНижегородская областьПроисшествия
 
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