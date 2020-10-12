https://ria.ru/20201012/strelba-1579491091.html

Власти рассказали о состоянии раненных при стрельбе под Нижним Новгородом

Двум женщинам, тяжело раненным при стрельбе в поселке под Нижним Новгородом, делают операции, третий раненый — в состоянии средней тяжести, сообщил заместитель... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T21:43

2020-10-12T21:43

2020-10-12T22:59

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости.</strong> Двум женщинам, тяжело раненным при стрельбе в поселке под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, делают операции, третий раненый — в состоянии средней тяжести, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Как заявил чиновник на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/melikdavidmsk/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>, первая пострадавшая находится в Центральной больнице Бора в крайне тяжелом состоянии с множественными ранениями брюшной полости — она потеряла много крови, ее оперируют хирурги из нескольких больниц. Вторая женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ее перевели в Больницу имени Семашко и тоже оперируют.По словам Мелик-Гусейнова, третий пострадавший, мужчина, находится в состоянии средней тяжести. "Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу имени Н. А. Семашко", — сообщил замгубернатора.Он также написал, что пострадавшим и родственникам погибших оказывается психологическая помощь.По версии следствия, днем 12 октября в поселке Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). По уточненным данным, погибли четыре человека. Подозреваемого ищут.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html

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россия

нижегородская область

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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление. 2020-10-12T21:43 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия