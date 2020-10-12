https://ria.ru/20201012/strelba-1579486976.html

Число погибших при стрельбе под Нижним Новгородом возросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы на автобусной остановке в Борском районе Нижегородской области увеличилось до четырех, еще пятеро пострадали, сообщил РИА... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:57

2020-10-12T20:57

2020-10-12T21:03

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Число погибших в результате стрельбы на автобусной остановке в Борском районе <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> увеличилось до четырех, еще пятеро пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, трое из них госпитализированы.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Также источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что перед тем, как пойти на остановку, мужчина пытался убить свою бабушку.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html

https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html

Влад С Да какой сейчас мужчина в 18 лет. Государство сделало все, чтобы нормальных мужчин в этом возрасте не осталось, а были бы игроманы и дети. 73

Martin McFly Возьмут молодца в росгвардию - там такие нужны 20

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россия

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия