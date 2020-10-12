https://ria.ru/20201012/strelba-1579486400.html

Еще двое раненых обратились к врачам после стрельбы под Нижним Новгородом

Три человека погибли, еще пять пострадали, по уточненным данным, в результате стрельбы на автобусной остановке в Борском районе Нижегородской области, сообщил... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:49

2020-10-12T20:49

2020-10-12T21:04

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Три человека погибли, еще пять пострадали, по уточненным данным, в результате стрельбы на автобусной остановке в <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, к ранее госпитализированным трем пострадавшим добавились еще двое, которые обратились к врачам с порезами от разбитых стекол во время стрельбы.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия