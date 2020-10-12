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Еще двое раненых обратились к врачам после стрельбы под Нижним Новгородом
Три человека погибли, еще пять пострадали, по уточненным данным, в результате стрельбы на автобусной остановке в Борском районе Нижегородской области, сообщил... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T20:49
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обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Три человека погибли, еще пять пострадали, по уточненным данным, в результате стрельбы на автобусной остановке в <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, к ранее госпитализированным трем пострадавшим добавились еще двое, которые обратились к врачам с порезами от разбитых стекол во время стрельбы.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html
россия
нижегородская область
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, происшествия

Еще двое раненых обратились к врачам после стрельбы под Нижним Новгородом

20:49 12.10.2020 (обновлено: 21:04 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще пять пострадали, по уточненным данным, в результате стрельбы на автобусной остановке в Борском районе Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате стрельбы, по уточненным данным, пострадали восемь человек, трое из них погибли", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 20:17
Очевидцы восстановили картину стрельбы в Нижегородской области
По его словам, к ранее госпитализированным трем пострадавшим добавились еще двое, которые обратились к врачам с порезами от разбитых стекол во время стрельбы.
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияНижегородская областьПроисшествия
 
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