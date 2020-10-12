Очевидцы восстановили картину стрельбы в Нижегородской области
"Стрелять начал с бабушки, у нее пулевое в живот и руку. Потом выстрелил в спину мужчине, который проходил мимо подъезда, после чего пошел за дом и начал палить по случайным людям", — рассказал очевидец.
По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.
По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.
Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.
Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.
После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.
После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.
Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.
Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".
Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.
Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.
По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.
Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.
После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.
Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".
Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.