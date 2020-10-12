https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html

Очевидцы восстановили картину стрельбы в Нижегородской области

Мужчина, открывший стрельбу на остановке в поселке Большеорловском в Нижегородской области, не вызывал подозрений, сообщили очевидцы порталу "Нижний Новгород... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:17

2020-10-12T20:17

2020-10-12T21:59

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Мужчина, открывший стрельбу на остановке в поселке Большеорловском в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank">Нижегородской области</a>, не вызывал подозрений, сообщили очевидцы порталу <a href="https://www.nn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Нижний Новгород Онлайн"</a>. "Тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил: порок сердца. Месяц назад купил ружье — ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза", — рассказал один из жителей дома, куда приехал стрелок.Односельчане также отметили, что в Большеорловском у мужчины не было друзей.Один из очевидцев рассказал, что слышал выстрелы на улице."Сначала пять (выстрелов. — Прим. ред.), потом еще два", — заявил он.Также издание сообщило, что на месте трагедии находится тело мужчины, ему около 60 лет.Ранее в экстренных службах заявили РИА Новости, что жертвами стали четыре человека, ранены еще пятеро. В поселке Большеорловском вечером 12 октября неизвестный открыл стрельбу на остановке. По информации СМИ, ему 18 лет, сейчас ему удалось скрыться в лесу. Нападавшего ищут сотрудники полиции, ОМОН и лесники.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579476829.html

https://ria.ru/20201012/strelba-1579477697.html

Ярослав Погодин Нужно поднять ценз до 21 года. И обязательно служба в армии с характеристикой с места службы. Понятно что там с головой не в порядке, но видимо оснований для отказа в лицензии у Росгвардии не оказалось 97

Афанас Кукуев А тех кто не служил лишить права ношения оружия вне зависимости от чина, должности и звания. Попрошу Шойгу сдать оружие и взять деревянный пистолет 🔫 84

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россия

нижегородская область

борский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры с места стрельбы под Нижним Новгородом СК дает официальную информацию: "В деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями" 2020-10-12T20:17 true PT0M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, борский район, происшествия