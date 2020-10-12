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https://ria.ru/20201012/strelba-1579482184.html
Очевидцы восстановили картину стрельбы в Нижегородской области
Мужчина, открывший стрельбу на остановке в поселке Большеорловском в Нижегородской области, не вызывал подозрений, сообщили очевидцы порталу "Нижний Новгород... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T20:17
2020-10-12T21:59
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижегородская область
борский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Мужчина, открывший стрельбу на остановке в поселке Большеорловском в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank">Нижегородской области</a>, не вызывал подозрений, сообщили очевидцы порталу <a href="https://www.nn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Нижний Новгород Онлайн"</a>. "Тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил: порок сердца. Месяц назад купил ружье — ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза", — рассказал один из жителей дома, куда приехал стрелок.Односельчане также отметили, что в Большеорловском у мужчины не было друзей.Один из очевидцев рассказал, что слышал выстрелы на улице."Сначала пять (выстрелов. — Прим. ред.), потом еще два", — заявил он.Также издание сообщило, что на месте трагедии находится тело мужчины, ему около 60 лет.Ранее в экстренных службах заявили РИА Новости, что жертвами стали четыре человека, ранены еще пятеро. В поселке Большеорловском вечером 12 октября неизвестный открыл стрельбу на остановке. По информации СМИ, ему 18 лет, сейчас ему удалось скрыться в лесу. Нападавшего ищут сотрудники полиции, ОМОН и лесники.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579476829.html
https://ria.ru/20201012/strelba-1579477697.html
Нужно поднять ценз до 21 года. И обязательно служба в армии с характеристикой с места службы. Понятно что там с головой не в порядке, но видимо оснований для отказа в лицензии у Росгвардии не оказалось
97
А тех кто не служил лишить права ношения оружия вне зависимости от чина, должности и звания. Попрошу Шойгу сдать оружие и взять деревянный пистолет 🔫
84
14
россия
нижегородская область
борский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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Кадры с места стрельбы под Нижним Новгородом
СК дает официальную информацию: "В деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями"
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, борский район, происшествия

Очевидцы восстановили картину стрельбы в Нижегородской области

20:17 12.10.2020 (обновлено: 21:59 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу на остановке в поселке Большеорловском в Нижегородской области, не вызывал подозрений, сообщили очевидцы порталу "Нижний Новгород Онлайн".
"Тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил: порок сердца. Месяц назад купил ружье — ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза", — рассказал один из жителей дома, куда приехал стрелок.
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 19:42
Стрелок из Нижегородской области приобрел ружье меньше месяца назад
Односельчане также отметили, что в Большеорловском у мужчины не было друзей.
Один из очевидцев рассказал, что слышал выстрелы на улице.
"Сначала пять (выстрелов. — Прим. ред.), потом еще два", — заявил он.
Также издание сообщило, что на месте трагедии находится тело мужчины, ему около 60 лет.

"Стрелять начал с бабушки, у нее пулевое в живот и руку. Потом выстрелил в спину мужчине, который проходил мимо подъезда, после чего пошел за дом и начал палить по случайным людям", — рассказал очевидец.

Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Ранее в экстренных службах заявили РИА Новости, что жертвами стали четыре человека, ранены еще пятеро.
В поселке Большеорловском вечером 12 октября неизвестный открыл стрельбу на остановке. По информации СМИ, ему 18 лет, сейчас ему удалось скрыться в лесу. Нападавшего ищут сотрудники полиции, ОМОН и лесники.
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 19:52
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2020 году
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияНижегородская областьБорский районПроисшествия
 
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