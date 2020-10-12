https://ria.ru/20201012/strelba-1579480402.html

Власти опровергли сообщение о гибели бабушки нижегородского стрелка

Одна из пострадавших женщин в результате стрельбы в Нижегородской области скончалась от полученных ранений, сообщил местный портал "Нижний Новгород Онлайн". РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:05

2020-10-12T20:05

2020-10-12T23:39

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Одна из пострадавших женщин в результате стрельбы в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> скончалась от полученных ранений, сообщил местный портал <a href="https://www.nn.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Нижний Новгород Онлайн"</a>.Изначально предполаглось, что погибшая приходилась стрелку бабушкой, но позже региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов уточнил изданию, что родственница нападавшего жива.По версии следствия, 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный мужчина открыл стрельбу по местным жителям. От огнестрельных ранений скончались четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.По данным СМИ, нападавшему около 18 лет. Ему удалось скрыться в лесу, сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов и лесники.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html

Александр Нелиберда Ну, и долго мы будем ждать возвращения в Россию смертной казни? Тем более, что её не отменяли, а всего лишь мораторий ввёл по пьяне Ельцин. 54

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россия

нижегородская область

борский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, борский район, происшествия