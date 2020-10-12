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https://ria.ru/20201012/strelba-1579474895.html
Три человека погибли при стрельбе на остановке в Нижегородской области
В поселке Большеорловский под Нижним Новгородом мужчина обстрелял автобусную остановку. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:25
2020-10-12T19:25
обстрел остановки в нижегородской области
россия
омон россии
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>В поселке Большеорловский под <a href="https://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank">Нижним Новгородом</a> мужчина обстрелял автобусную остановку.По информации РИА Новости, скончались три человека, столько же получили ранения. Две находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.Нападавший скрылся в лесу, на его поиск направились сотрудники СОБРа и <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>а. По другим сведениям, он скрылся с места происшествия на автомобиле KIA.СМИ писали, что преступнику около 18 лет, при себе у него были ружье и рюкзак. "Приехал к бабушке" Один из очевидцев рассказал местному порталу <a href="https://www.nn.ru/" target="_blank">"Нижний Новгород Онлайн"</a>, что расстрелявший людей открыл огонь неподалеку от своего дома."Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину", заявил он.Отмечается, что находящихся на остановки людей разогнали, а дороги на месте ЧП перекрыли. Личность подозреваемогоПо информации "Нижний Новгород онлайн" устроившему стрельбу мужчине 18 лет. Как сообщили изданию местные жители, отец купил ему ружье для охоты.Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Полиция также просит владельцев автомобилей с видеорегистраторами, которые проезжали через поселок с 15:45 откликнуться и помочь раскрыть преступление.
https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html
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россия
нижегородская область
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, омон россии, нижегородская область, происшествия

Три человека погибли при стрельбе на остановке в Нижегородской области

19:25 12.10.2020
 
© Фото : СК РФСотрудник Следственного комитета РФ на месте стрельбы в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте стрельбы в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В поселке Большеорловский под Нижним Новгородом мужчина обстрелял автобусную остановку.
По информации РИА Новости, скончались три человека, столько же получили ранения. Две находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.
Нападавший скрылся в лесу, на его поиск направились сотрудники СОБРа и ОМОНа. По другим сведениям, он скрылся с места происшествия на автомобиле KIA.
СМИ писали, что преступнику около 18 лет, при себе у него были ружье и рюкзак.
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 18:37
Очевидец раскрыл детали стрельбы в Нижегородской области

"Приехал к бабушке"

Один из очевидцев рассказал местному порталу "Нижний Новгород Онлайн", что расстрелявший людей открыл огонь неподалеку от своего дома.
"Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину", заявил он.
Отмечается, что находящихся на остановки людей разогнали, а дороги на месте ЧП перекрыли.

Личность подозреваемого

По информации "Нижний Новгород онлайн" устроившему стрельбу мужчине 18 лет. Как сообщили изданию местные жители, отец купил ему ружье для охоты.
Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Полиция также просит владельцев автомобилей с видеорегистраторами, которые проезжали через поселок с 15:45 откликнуться и помочь раскрыть преступление.
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияОМОН РоссииНижегородская областьПроисшествия
 
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