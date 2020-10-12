https://ria.ru/20201012/strelba-1579469518.html

Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

Состояние двух пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:55

2020-10-12T18:55

2020-10-12T18:57

глеб никитин

нижегородская область

борский район

обстрел остановки в нижегородской области

нижний новгород

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Состояние двух пострадавших при стрельбе под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a> оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое, сообщает пресс-служба правительства региона.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина стрелял в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Трое пострадавших в результате стрельбы в деревне Большеорловское были экстренно доставлены в Борскую ЦРБ. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного - как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", - сказал губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову дано поручение проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим. "В обстоятельствах трагического происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы, ведется поиск подозреваемого", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, борский район, обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, происшествия