https://ria.ru/20201012/strelba-1579467134.html

ОМОН и СОБР привлекли к поискам открывшего стрельбу под Нижним Новгородом

Сотрудники ОМОН и СОБР направлены в поселок под Нижним Новгородом, где при стрельбе погибли три человека, для поиска вооруженного преступника, сообщает... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:47

2020-10-12T18:47

2020-10-12T19:10

обстрел остановки в нижегородской области

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

нижний новгород

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579465500_0:18:1209:698_1400x0_80_0_0_61d077e082b68b2a835245d0fa4030f5.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> и СОБР направлены в поселок под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, где при стрельбе погибли три человека, для поиска вооруженного преступника, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html

россия

нижний новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, нижний новгород, происшествия