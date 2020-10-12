https://ria.ru/20201012/strelba-1579467134.html
ОМОН и СОБР привлекли к поискам открывшего стрельбу под Нижним Новгородом
Сотрудники ОМОН и СОБР направлены в поселок под Нижним Новгородом, где при стрельбе погибли три человека, для поиска вооруженного преступника, сообщает... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:47
2020-10-12T18:47
2020-10-12T19:10
обстрел остановки в нижегородской области
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
нижний новгород
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> и СОБР направлены в поселок под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, где при стрельбе погибли три человека, для поиска вооруженного преступника, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, нижний новгород, происшествия