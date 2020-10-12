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Очевидец раскрыл детали стрельбы в Нижегородской области
Мужчина, расстрелявший людей на остановке в поселке Большеорловский, начал стрельбу у себя дома. Об этом порталу "Нижний Новгород Онлайн" сообщил очевидец. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:37
2020-10-12T18:37
обстрел остановки в нижегородской области
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Мужчина, расстрелявший людей на остановке в поселке Большеорловский, начал стрельбу у себя дома. Об этом порталу <a href="https://www.nn.ru/" target="_blank">"Нижний Новгород Онлайн"</a> сообщил очевидец."Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину", — рассказал он.По его словам, сейчас всех находящихся неподалеку людей разогнали по домам, дороги перекрыли.По информации источников РИА Новости, в результате инцидента погибли три человека, еще трое человека ранено. СМИ писали, что нападавшему около 18 лет, ему удалось скрыться в лесу. С собой у него ружье и рюкзак. Его ищут полиция и лесники.
Действительно , очень мрачный вид на фото , как будто после войны .
26
Да они привыкли так жить, не в Монако, чай, родились и выросли))
25
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россия
РИА Новости
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, происшествия

Очевидец раскрыл детали стрельбы в Нижегородской области

18:37 12.10.2020
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мужчина, расстрелявший людей на остановке в поселке Большеорловский, начал стрельбу у себя дома. Об этом порталу "Нижний Новгород Онлайн" сообщил очевидец.
"Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину", — рассказал он.
По его словам, сейчас всех находящихся неподалеку людей разогнали по домам, дороги перекрыли.
По информации источников РИА Новости, в результате инцидента погибли три человека, еще трое человека ранено. СМИ писали, что нападавшему около 18 лет, ему удалось скрыться в лесу. С собой у него ружье и рюкзак. Его ищут полиция и лесники.
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияПроисшествия
 
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