https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html
Очевидец раскрыл детали стрельбы в Нижегородской области
Мужчина, расстрелявший людей на остановке в поселке Большеорловский, начал стрельбу у себя дома. Об этом порталу "Нижний Новгород Онлайн" сообщил очевидец. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:37
2020-10-12T18:37
2020-10-12T18:37
обстрел остановки в нижегородской области
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Мужчина, расстрелявший людей на остановке в поселке Большеорловский, начал стрельбу у себя дома. Об этом порталу <a href="https://www.nn.ru/" target="_blank">"Нижний Новгород Онлайн"</a> сообщил очевидец."Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину", — рассказал он.По его словам, сейчас всех находящихся неподалеку людей разогнали по домам, дороги перекрыли.По информации источников РИА Новости, в результате инцидента погибли три человека, еще трое человека ранено. СМИ писали, что нападавшему около 18 лет, ему удалось скрыться в лесу. С собой у него ружье и рюкзак. Его ищут полиция и лесники.
Константин Фёдоров
Действительно , очень мрачный вид на фото , как будто после войны .
26
never ever
Да они привыкли так жить, не в Монако, чай, родились и выросли))
25
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, россия, происшествия
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Мужчина, расстрелявший людей на остановке в поселке Большеорловский, начал стрельбу у себя дома. Об этом порталу "Нижний Новгород Онлайн"
сообщил очевидец.
"Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину", — рассказал он.
По его словам, сейчас всех находящихся неподалеку людей разогнали по домам, дороги перекрыли.
По информации источников РИА Новости, в результате инцидента погибли три человека, еще трое человека ранено. СМИ писали, что нападавшему около 18 лет, ему удалось скрыться в лесу. С собой у него ружье и рюкзак. Его ищут полиция и лесники.