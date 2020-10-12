https://ria.ru/20201012/strelba-1579464545.html

Очевидец раскрыл детали стрельбы в Нижегородской области

Мужчина, расстрелявший людей на остановке в поселке Большеорловский, начал стрельбу у себя дома. Об этом порталу "Нижний Новгород Онлайн" сообщил очевидец. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:37

2020-10-12T18:37

2020-10-12T18:37

обстрел остановки в нижегородской области

россия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Мужчина, расстрелявший людей на остановке в поселке Большеорловский, начал стрельбу у себя дома. Об этом порталу <a href="https://www.nn.ru/" target="_blank">"Нижний Новгород Онлайн"</a> сообщил очевидец."Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину", — рассказал он.По его словам, сейчас всех находящихся неподалеку людей разогнали по домам, дороги перекрыли.По информации источников РИА Новости, в результате инцидента погибли три человека, еще трое человека ранено. СМИ писали, что нападавшему около 18 лет, ему удалось скрыться в лесу. С собой у него ружье и рюкзак. Его ищут полиция и лесники.

Константин Фёдоров Действительно , очень мрачный вид на фото , как будто после войны . 26

never ever Да они привыкли так жить, не в Монако, чай, родились и выросли)) 25

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, происшествия