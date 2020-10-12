https://ria.ru/20201012/strelba-1579460976.html

В Нижегородской области ищут мужчину, открывшего стрельбу по автобусу

Полиция ищет мужчину, открывшего стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:17

2020-10-12T18:17

2020-10-12T18:17

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Полиция ищет мужчину, открывшего стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">ГУМВД</a> по региону.По предварительным данным, в результате стрельбы погибли четверо, трое ранены. Пострадавшие, как сообщают в экстренных службах, находятся в состоянии средней тяжести.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/strelba-1579459402.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижегородская область, происшествия