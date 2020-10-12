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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/stepanakert-1579370632.html
Степанакерт заявил о наступлении Баку по нескольким направлениям
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что вооруженные силы Азербайджана перешли к наступлению по... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:17
2020-10-12T11:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян заявил, что вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> перешли к наступлению по нескольким направлениям линии соприкосновения.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Почему Армянская сторона распространяет такую дезинформацию. Ведь есть перемирие. К тому же если такое и будет, не наступление а продвижение по своей территории.
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нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Степанакерт заявил о наступлении Баку по нескольким направлениям

11:17 12.10.2020 (обновлено: 11:22 12.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что вооруженные силы Азербайджана перешли к наступлению по нескольким направлениям линии соприкосновения.

"Вражеские подразделения вновь перешли к наступательным действиям по различным направлениям передовой. Армия обороны (Карабаха – ред.) принимает меры для пресечения атак", - написал Погосян в Facebook.

© РИА НовостиДом в Степанакерте, разрушенный в результате обстрелов
Дом в Степанакерте, разрушенный в результате обстрелов
1 из 3
Дом в Степанакерте, разрушенный в результате обстрелов
© РИА Новости
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
2 из 3
Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
3 из 3
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 3
Дом в Степанакерте, разрушенный в результате обстрелов
© РИА Новости
2 из 3
Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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3 из 3
Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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