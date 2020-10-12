Степанакерт заявил о наступлении Баку по нескольким направлениям
11:17 12.10.2020 (обновлено: 11:22 12.10.2020)
ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что вооруженные силы Азербайджана перешли к наступлению по нескольким направлениям линии соприкосновения.
"Вражеские подразделения вновь перешли к наступательным действиям по различным направлениям передовой. Армия обороны (Карабаха – ред.) принимает меры для пресечения атак", - написал Погосян в Facebook.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
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Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
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Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
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Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
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Разрушения на улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.