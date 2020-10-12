Глава Росбанка оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Новое снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,25%, в текущем году маловероятно, заявил в интервью РИА Новости глава банка Илья Поляков.
Банк России в сентябре впервые за полгода сохранил ключевую ставку без изменений - на уровне в 4,25% годовых. До этого регулятор трижды ее снижал в совокупности на 1,75 процентного пункта.
"Если говорить насчет дальнейшей динамики, то, на наш взгляд, регулятор по-прежнему видит перспективу среднесрочного замедления темпа роста цен, что может быть обусловлено перестройкой балансов домохозяйств и неравномерным восстановлением активности в ряде отраслей. Однако этот процесс может иметь и обратные последствия из-за перестройки относительных цен в экономике. Соответственно, риски краткосрочного ускорения инфляции и инфляционных ожиданий в моменте выходят на первый план", - считает банкир.
Он отмечает, что хотя ориентир на ближайшие заседания остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, в свете роста внимания регулятора к краткосрочной динамике цен данный сигнал воспринимается как нейтральный и как переориентация внимания с прогнозирования последствий пандемии на оценку последствий уже реализованного снижения ставки.
"В свете нашего прогноза по инфляции в 4,3%, шансы увидеть до конца года дальнейшее снижение ставки минимальны", - заключил Поляков.
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