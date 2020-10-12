https://ria.ru/20201012/stavka-1579353250.html

Глава Росбанка оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года

Новое снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,25%, в текущем году маловероятно, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:14

2020-10-12T10:14

2020-10-12T10:14

росбанк

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Новое снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,25%, в текущем году маловероятно, заявил в интервью РИА Новости глава банка Илья Поляков.<a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банк России</a> в сентябре впервые за полгода сохранил ключевую ставку без изменений - на уровне в 4,25% годовых. До этого регулятор трижды ее снижал в совокупности на 1,75 процентного пункта.Он отмечает, что хотя ориентир на ближайшие заседания остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, в свете роста внимания регулятора к краткосрочной динамике цен данный сигнал воспринимается как нейтральный и как переориентация внимания с прогнозирования последствий пандемии на оценку последствий уже реализованного снижения ставки."В свете нашего прогноза по инфляции в 4,3%, шансы увидеть до конца года дальнейшее снижение ставки минимальны", - заключил Поляков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/stavka-1577615637.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/gref-stavka-1577591758.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росбанк, центральный банк рф (цб рф), экономика