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https://ria.ru/20201012/stavka-1579353250.html
Глава Росбанка оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года
Новое снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,25%, в текущем году маловероятно, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:14
2020-10-12T10:14
росбанк
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Новое снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,25%, в текущем году маловероятно, заявил в интервью РИА Новости глава банка Илья Поляков.<a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банк России</a> в сентябре впервые за полгода сохранил ключевую ставку без изменений - на уровне в 4,25% годовых. До этого регулятор трижды ее снижал в совокупности на 1,75 процентного пункта.Он отмечает, что хотя ориентир на ближайшие заседания остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, в свете роста внимания регулятора к краткосрочной динамике цен данный сигнал воспринимается как нейтральный и как переориентация внимания с прогнозирования последствий пандемии на оценку последствий уже реализованного снижения ставки."В свете нашего прогноза по инфляции в 4,3%, шансы увидеть до конца года дальнейшее снижение ставки минимальны", - заключил Поляков.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/stavka-1577615637.html
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росбанк, центральный банк рф (цб рф), экономика

Глава Росбанка оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года

10:14 12.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВывеска Росбанка
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Новое снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,25%, в текущем году маловероятно, заявил в интервью РИА Новости глава банка Илья Поляков.
Банк России в сентябре впервые за полгода сохранил ключевую ставку без изменений - на уровне в 4,25% годовых. До этого регулятор трижды ее снижал в совокупности на 1,75 процентного пункта.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:44Сказано в эфире
Пойдет ли Центробанк на снижение ключевой ставки? Мнения экспертовЦБ России может снизить ключевую ставку, считает глава Сбербанка Герман Греф. В эфире радио Sputnik эксперты финансового рынка оценили такую возможность.
"Если говорить насчет дальнейшей динамики, то, на наш взгляд, регулятор по-прежнему видит перспективу среднесрочного замедления темпа роста цен, что может быть обусловлено перестройкой балансов домохозяйств и неравномерным восстановлением активности в ряде отраслей. Однако этот процесс может иметь и обратные последствия из-за перестройки относительных цен в экономике. Соответственно, риски краткосрочного ускорения инфляции и инфляционных ожиданий в моменте выходят на первый план", - считает банкир.
Он отмечает, что хотя ориентир на ближайшие заседания остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, в свете роста внимания регулятора к краткосрочной динамике цен данный сигнал воспринимается как нейтральный и как переориентация внимания с прогнозирования последствий пандемии на оценку последствий уже реализованного снижения ставки.
"В свете нашего прогноза по инфляции в 4,3%, шансы увидеть до конца года дальнейшее снижение ставки минимальны", - заключил Поляков.
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:21
Потенциал-то есть. Греф высказался о дальнейшем снижении ключевой ставки
 
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РосбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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