https://ria.ru/20201012/sputnik-1579462674.html

В РФПИ допустили массовый запуск вакцины "Спутник V" в октябре

Вакцина "Спутник V" может стать общедоступной в России в конце октября — начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:31

2020-10-12T18:31

2020-10-12T22:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040473_0:0:2976:1674_1400x0_80_0_0_d9e281f92e5d9b3f98b6a022c55485d8.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вакцина "Спутник V" может стать общедоступной в России в конце октября — начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, российская вакцина — первая в мире с точки зрения одобрения и заинтересованности различных стран. В начале августа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Сегодня проведение исследований одобрили ОАЭ. Помимо этого, тестирования пройдут в России и Белоруссии. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579392230.html

Соловей Северный Где то заплакал Бил Гейтс))) 65

Leonid Промаркируют этим изделием, чему разум и вместилище моей души противится: "И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их..." 55

16

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество