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В РФПИ допустили массовый запуск вакцины "Спутник V" в октябре
Вакцина "Спутник V" может стать общедоступной в России в конце октября — начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:31
2020-10-12T22:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вакцина "Спутник V" может стать общедоступной в России в конце октября — начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, российская вакцина — первая в мире с точки зрения одобрения и заинтересованности различных стран. В начале августа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Сегодня проведение исследований одобрили ОАЭ. Помимо этого, тестирования пройдут в России и Белоруссии. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579392230.html
Где то заплакал Бил Гейтс)))
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Промаркируют этим изделием, чему разум и вместилище моей души противится: "И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их..."
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество

В РФПИ допустили массовый запуск вакцины "Спутник V" в октябре

18:31 12.10.2020 (обновлено: 22:28 12.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может стать общедоступной в России в конце октября — начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, мы также надеемся, что в том числе на Ближнем Востоке уже в ноябре можно будет одобрять и запускать российскую вакцину", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, российская вакцина — первая в мире с точки зрения одобрения и заинтересованности различных стран.
В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Сегодня проведение исследований одобрили ОАЭ. Помимо этого, тестирования пройдут в России и Белоруссии. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.
Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - Общество
 
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