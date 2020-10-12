https://ria.ru/20201012/sputnik-1579462674.html
В РФПИ допустили массовый запуск вакцины "Спутник V" в октябре
Вакцина "Спутник V" может стать общедоступной в России в конце октября — начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T18:31
2020-10-12T18:31
2020-10-12T22:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Вакцина "Спутник V" может стать общедоступной в России в конце октября — начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, российская вакцина — первая в мире с точки зрения одобрения и заинтересованности различных стран. В начале августа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Сегодня проведение исследований одобрили ОАЭ. Помимо этого, тестирования пройдут в России и Белоруссии. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579392230.html
Соловей Северный
Где то заплакал Бил Гейтс)))
65
Leonid
Промаркируют этим изделием, чему разум и вместилище моей души противится: "И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их..."
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россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может стать общедоступной в России в конце октября — начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, мы также надеемся, что в том числе на Ближнем Востоке уже в ноябре можно будет одобрять и запускать российскую вакцину", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24
".
По его словам, российская вакцина — первая в мире с точки зрения одобрения и заинтересованности различных стран.
В начале августа Министерство здравоохранения
зарегистрировало вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ
. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Сегодня проведение исследований одобрили ОАЭ. Помимо этого, тестирования пройдут в России и Белоруссии. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.
Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.