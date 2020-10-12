Более 40% жителей Калужской области активно занимаются спортом
13:19 12.10.2020 (обновлено: 16:13 12.10.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушки занимаются спортом в фитнес-клубе в Новосибирске
КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Калужская область входит в число лидеров России по обеспеченности населения спортивными сооружениями, в регионе 43% жителей активно занимаются спортом, заявил губернатор Владислав Шапша.
Как сообщает правительство региона, губернатор в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального кабмина. На совещании Шапша представил нового министра спорта области. Им стал Олег Сердюков, который до этого трудился в министерстве спорта РФ и отвечал за региональную политику в области физкультуры и спорта.
Губернатор отметил, что до конца года в стране будет принята новая Стратегия развития физкультуры и спорта. На минувшей неделе документ обсуждался на профильном совете при президенте РФ.
"Глава государства сформулировал амбициозную цель – в 2024 году число граждан, ведущих активный образ жизни, должно вырасти до 55%, а к 2030 году – до 70%. На сегодня у нас активно занимаются спортом 43% жителей. Мы имеем развитую спортивную инфраструктуру и по обеспеченности спортивными сооружениями входим в число лидеров в стране. Тем не менее, предстоит многое улучшить, чтобы занятия физкультурой и спортом стали у нас еще более популярными и разнообразными",- цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона.
Губернатор акцентировал внимание на активном развитии в регионе массового спорта. По его мнению, необходимо приобщать к регулярным занятиям спортом школьников и студентов, поддерживать инициативы по развитию корпоративного спорта и создавать условия для доступности спорта для всех социальных групп и возрастов.
Перед министерством стоят серьезные задачи по развитию системы спортивной подготовки, выявлению и поддержки молодых одаренных спортсменов, а также по подготовке резервов для сборных команд страны, подчеркнул Шапша.