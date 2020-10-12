https://ria.ru/20201012/sport-1579398117.html

Более 40% жителей Калужской области активно занимаются спортом

Калужская область входит в число лидеров России по обеспеченности населения спортивными сооружениями, в регионе 43% жителей активно занимаются спортом, заявил... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:19

2020-10-12T13:19

2020-10-12T16:13

калужская область

владислав шапша

михаил сердюк

министерство спорта рф

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужская область</a> входит в число лидеров России по обеспеченности населения спортивными сооружениями, в регионе 43% жителей активно занимаются спортом, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>.Как сообщает правительство региона, губернатор в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального кабмина. На совещании Шапша представил нового министра спорта области. Им стал Олег <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Serdjuk/" target="_blank" data-auto="true">Сердюков</a>, который до этого трудился в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_sporta_RF/" target="_blank" data-auto="true">министерстве спорта РФ</a> и отвечал за региональную политику в области физкультуры и спорта.Губернатор отметил, что до конца года в стране будет принята новая Стратегия развития физкультуры и спорта. На минувшей неделе документ обсуждался на профильном совете при президенте РФ.Губернатор акцентировал внимание на активном развитии в регионе массового спорта. По его мнению, необходимо приобщать к регулярным занятиям спортом школьников и студентов, поддерживать инициативы по развитию корпоративного спорта и создавать условия для доступности спорта для всех социальных групп и возрастов.Перед министерством стоят серьезные задачи по развитию системы спортивной подготовки, выявлению и поддержки молодых одаренных спортсменов, а также по подготовке резервов для сборных команд страны, подчеркнул Шапша.

https://rsport.ria.ru/20201008/minsport-1578882791.html

https://ria.ru/20201005/premiya-1578216305.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, михаил сердюк, министерство спорта рф, калужская область, общество