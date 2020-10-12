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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201012/sport-1579398117.html
Более 40% жителей Калужской области активно занимаются спортом
Калужская область входит в число лидеров России по обеспеченности населения спортивными сооружениями, в регионе 43% жителей активно занимаются спортом, заявил... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:19
2020-10-12T16:13
калужская область
владислав шапша
михаил сердюк
министерство спорта рф
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужская область</a> входит в число лидеров России по обеспеченности населения спортивными сооружениями, в регионе 43% жителей активно занимаются спортом, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>.Как сообщает правительство региона, губернатор в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального кабмина. На совещании Шапша представил нового министра спорта области. Им стал Олег <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Serdjuk/" target="_blank" data-auto="true">Сердюков</a>, который до этого трудился в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_sporta_RF/" target="_blank" data-auto="true">министерстве спорта РФ</a> и отвечал за региональную политику в области физкультуры и спорта.Губернатор отметил, что до конца года в стране будет принята новая Стратегия развития физкультуры и спорта. На минувшей неделе документ обсуждался на профильном совете при президенте РФ.Губернатор акцентировал внимание на активном развитии в регионе массового спорта. По его мнению, необходимо приобщать к регулярным занятиям спортом школьников и студентов, поддерживать инициативы по развитию корпоративного спорта и создавать условия для доступности спорта для всех социальных групп и возрастов.Перед министерством стоят серьезные задачи по развитию системы спортивной подготовки, выявлению и поддержки молодых одаренных спортсменов, а также по подготовке резервов для сборных команд страны, подчеркнул Шапша.
https://rsport.ria.ru/20201008/minsport-1578882791.html
https://ria.ru/20201005/premiya-1578216305.html
калужская область
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владислав шапша, михаил сердюк, министерство спорта рф, калужская область, общество

Более 40% жителей Калужской области активно занимаются спортом

13:19 12.10.2020 (обновлено: 16:13 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушки занимаются спортом в фитнес-клубе в Новосибирске
Девушки занимаются спортом в фитнес-клубе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Калужская область входит в число лидеров России по обеспеченности населения спортивными сооружениями, в регионе 43% жителей активно занимаются спортом, заявил губернатор Владислав Шапша.
Как сообщает правительство региона, губернатор в понедельник в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального кабмина. На совещании Шапша представил нового министра спорта области. Им стал Олег Сердюков, который до этого трудился в министерстве спорта РФ и отвечал за региональную политику в области физкультуры и спорта.
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Губернатор отметил, что до конца года в стране будет принята новая Стратегия развития физкультуры и спорта. На минувшей неделе документ обсуждался на профильном совете при президенте РФ.
"Глава государства сформулировал амбициозную цель – в 2024 году число граждан, ведущих активный образ жизни, должно вырасти до 55%, а к 2030 году – до 70%. На сегодня у нас активно занимаются спортом 43% жителей. Мы имеем развитую спортивную инфраструктуру и по обеспеченности спортивными сооружениями входим в число лидеров в стране. Тем не менее, предстоит многое улучшить, чтобы занятия физкультурой и спортом стали у нас еще более популярными и разнообразными",- цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона.
Губернатор акцентировал внимание на активном развитии в регионе массового спорта. По его мнению, необходимо приобщать к регулярным занятиям спортом школьников и студентов, поддерживать инициативы по развитию корпоративного спорта и создавать условия для доступности спорта для всех социальных групп и возрастов.
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Перед министерством стоят серьезные задачи по развитию системы спортивной подготовки, выявлению и поддержки молодых одаренных спортсменов, а также по подготовке резервов для сборных команд страны, подчеркнул Шапша.
 
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Калужская областьВладислав ШапшаМихаил СердюкМинистерство спорта РФКалужская областьОбщество
 
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