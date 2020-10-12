Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201012/spektakl-1579396055.html
"Коммунисты России" просят запретить спектакль "Горбачев" в Театре наций
Партия "Коммунисты России" направила письмо в Минкультуры России, в котором попросила прекратить постановку на территории России спектакля "Горбачев" в Театре... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:07
2020-10-12T14:37
культура
чулпан хаматова
евгений миронов
михаил горбачев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579399962_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_23779f982781e6ca3b1b4c40198c3782.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Партия "Коммунисты России" направила письмо в Минкультуры России, в котором попросила прекратить постановку на территории России спектакля "Горбачев" в Театре наций, сообщил председатель ЦК партии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>.Театр наций 10 октября представил спектакль "Горбачев" в постановке известного европейского режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль состоит из маленьких историй о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич (<a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Миронов</a>) и Раиса Максимовна (<a href="http://ria.ru/person_CHulpan_KHamatova/" target="_blank" data-auto="true">Чулпан Хаматова</a>). Политика занимает в постановке не главную роль, это лишь исторический фон, на котором развиваются взаимоотношения супружеской пары. Накануне Горбачев сам побывал в театре на предпремьерном показе и похвалил артистов."Партия "Коммунисты России" направила письмо в Министерство культуры, в котором требует немедленно пресечь постановку на территории нашей страны данного спектакля. Постановка спектакля, посвященного <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Горбачеву</a>, является ударом по исторической памяти, оскорбляет всех россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР и тяжело переживших его", — сказал РИА Новости Сурайкин.Ранее пресс-секретарь Горбачев-фонда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Poljakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Поляков</a> рассказал РИА Новости, что Горбачеву очень понравился спектакль, постановка произвела на него сильное впечатление. Он также отметил, что Хаматова "фантастически сыграла свою роль", создавалось впечатление, что "это живая Раиса Максимовна".
https://ria.ru/20201005/gorbachev-1578270566.html
Вы в СССР жили? Кого запрещали? Где современные Шукшины, Высоцкие, Рязановы, Тарковские, Ахматовы, Евтушенко, Вознесенские? Как же их запрещали, и были великие фильмы, стихи, спектакли, артисты, песни, всё то, что называется Культурой. Сейчас всё можно, и где Искусство, кроме Джигурды, Волочковой и прочего мусора?
117
Вы считаете, что все кто решит посмотреть - 5 колонна? Значит - артистов, режиссера можно уже посадить, они же сыграли этот спектакль. Дурацкие методы запрещалок - всегда и везде приводят к повышенному интересу запретки, такова сущность человека.. Это очень хорошо продемонстрировал СССР - глушили и запрещали, а все слушали и обсуждали на кухне...И когда страна рухнула - никто из нас не полез на баррикады..
68
40
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579399962_45:0:756:533_1400x0_80_0_0_e22fbdfe4303a8778d4f7e1ac889d4be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чулпан хаматова, евгений миронов, михаил горбачев, общество

"Коммунисты России" просят запретить спектакль "Горбачев" в Театре наций

13:07 12.10.2020 (обновлено: 14:37 12.10.2020)
 
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле "Горбачев" в Театре Наций
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле Горбачев в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" направила письмо в Минкультуры России, в котором попросила прекратить постановку на территории России спектакля "Горбачев" в Театре наций, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Театр наций 10 октября представил спектакль "Горбачев" в постановке известного европейского режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль состоит из маленьких историй о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич (Евгений Миронов) и Раиса Максимовна (Чулпан Хаматова). Политика занимает в постановке не главную роль, это лишь исторический фон, на котором развиваются взаимоотношения супружеской пары. Накануне Горбачев сам побывал в театре на предпремьерном показе и похвалил артистов.
"Партия "Коммунисты России" направила письмо в Министерство культуры, в котором требует немедленно пресечь постановку на территории нашей страны данного спектакля. Постановка спектакля, посвященного Михаилу Горбачеву, является ударом по исторической памяти, оскорбляет всех россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР и тяжело переживших его", — сказал РИА Новости Сурайкин.
Ранее пресс-секретарь Горбачев-фонда Владимир Поляков рассказал РИА Новости, что Горбачеву очень понравился спектакль, постановка произвела на него сильное впечатление. Он также отметил, что Хаматова "фантастически сыграла свою роль", создавалось впечатление, что "это живая Раиса Максимовна".
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле Горбачев в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 19:19Культура
Миронов рассказал, как Горбачев похвалил его и Хаматову после спектакля
 
Обсудить40
КультураЧулпан ХаматоваЕвгений МироновМихаил ГорбачевОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
02:10Назван способ правильно заедать стресс
02:06В мире зафиксировали первую смерть от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
Лента новостейМолния