https://ria.ru/20201012/spektakl-1579396055.html

"Коммунисты России" просят запретить спектакль "Горбачев" в Театре наций

Партия "Коммунисты России" направила письмо в Минкультуры России, в котором попросила прекратить постановку на территории России спектакля "Горбачев" в Театре... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:07

2020-10-12T13:07

2020-10-12T14:37

культура

чулпан хаматова

евгений миронов

михаил горбачев

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Партия "Коммунисты России" направила письмо в Минкультуры России, в котором попросила прекратить постановку на территории России спектакля "Горбачев" в Театре наций, сообщил председатель ЦК партии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>.Театр наций 10 октября представил спектакль "Горбачев" в постановке известного европейского режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль состоит из маленьких историй о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич (<a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Миронов</a>) и Раиса Максимовна (<a href="http://ria.ru/person_CHulpan_KHamatova/" target="_blank" data-auto="true">Чулпан Хаматова</a>). Политика занимает в постановке не главную роль, это лишь исторический фон, на котором развиваются взаимоотношения супружеской пары. Накануне Горбачев сам побывал в театре на предпремьерном показе и похвалил артистов."Партия "Коммунисты России" направила письмо в Министерство культуры, в котором требует немедленно пресечь постановку на территории нашей страны данного спектакля. Постановка спектакля, посвященного <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Горбачеву</a>, является ударом по исторической памяти, оскорбляет всех россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР и тяжело переживших его", — сказал РИА Новости Сурайкин.Ранее пресс-секретарь Горбачев-фонда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Poljakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Поляков</a> рассказал РИА Новости, что Горбачеву очень понравился спектакль, постановка произвела на него сильное впечатление. Он также отметил, что Хаматова "фантастически сыграла свою роль", создавалось впечатление, что "это живая Раиса Максимовна".

https://ria.ru/20201005/gorbachev-1578270566.html

Александр Нелиберда Вы в СССР жили? Кого запрещали? Где современные Шукшины, Высоцкие, Рязановы, Тарковские, Ахматовы, Евтушенко, Вознесенские? Как же их запрещали, и были великие фильмы, стихи, спектакли, артисты, песни, всё то, что называется Культурой. Сейчас всё можно, и где Искусство, кроме Джигурды, Волочковой и прочего мусора? 117

Алексей Смирнов Вы считаете, что все кто решит посмотреть - 5 колонна? Значит - артистов, режиссера можно уже посадить, они же сыграли этот спектакль. Дурацкие методы запрещалок - всегда и везде приводят к повышенному интересу запретки, такова сущность человека.. Это очень хорошо продемонстрировал СССР - глушили и запрещали, а все слушали и обсуждали на кухне...И когда страна рухнула - никто из нас не полез на баррикады.. 68

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чулпан хаматова, евгений миронов, михаил горбачев, общество