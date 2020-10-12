https://ria.ru/20201012/sosedka-1579494397.html

Очевидица рассказала о попытке бабушки нижегородского стрелка спастись

Соседка бабушки, к которой приехал устроивший стрельбу мужчина в беседе с телеканалом "360" восстановила ход событий во время трагедии. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:24

2020-10-12T22:24

2020-10-12T22:26

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579482949_0:135:3220:1946_1400x0_80_0_0_8d1514905f5fb56f4e0a58df590de268.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Соседка бабушки, к которой приехал устроивший стрельбу мужчина в беседе с телеканалом <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a> восстановила ход событий во время трагедии. Ранее стало известно, что в поселке Большеорловском Нижегордоской области неизвестный открыл стрельбу на остановке, погибли четыре человека, еще пятеро ранены."Мы сегодня приехали на автобусе, как раз когда все это началось. Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба. Мы смотрим — она упала", — рассказала она.После этого злоумышленник выстрелил в прохожего. Женщина попыталась скрыться в подъезде и упала там на колени.По ее словам, стрелок открыл огонь, когда она была от него примерно в 30 метрах.При этом она охарактеризовала его семью как "очень порядочную", а его самого назвала "нормальным".Как сообщил источник РИА Новости, приехавший к бабушке мужчина напал на нее первой и после этого устроил стрельбу.По информации СМИ, стрелку 18 лет, ему удалось скрыться в лесу. Его разыскивают сотрудники полиции, ОМОН и лесники.

https://ria.ru/20201012/strelba-1579491091.html

https://ria.ru/20201012/aviatsiya-1579483660.html

1

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия