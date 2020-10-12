Очевидица рассказала о попытке бабушки нижегородского стрелка спастись

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости</strong>. Соседка бабушки, к которой приехал устроивший стрельбу мужчина в беседе с телеканалом <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a> восстановила ход событий во время трагедии. Ранее стало известно, что в поселке Большеорловском Нижегордоской области неизвестный открыл стрельбу на остановке, погибли четыре человека, еще пятеро ранены."Мы сегодня приехали на автобусе, как раз когда все это началось. Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба. Мы смотрим — она упала", — рассказала она.После этого злоумышленник выстрелил в прохожего. Женщина попыталась скрыться в подъезде и упала там на колени.По ее словам, стрелок открыл огонь, когда она была от него примерно в 30 метрах.При этом она охарактеризовала его семью как "очень порядочную", а его самого назвала "нормальным".Как сообщил источник РИА Новости, приехавший к бабушке мужчина напал на нее первой и после этого устроил стрельбу.По информации СМИ, стрелку 18 лет, ему удалось скрыться в лесу. Его разыскивают сотрудники полиции, ОМОН и лесники.
"Мы сегодня приехали на автобусе, как раз когда все это началось. Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба. Мы смотрим — она упала", — рассказала она.
После этого злоумышленник выстрелил в прохожего. Женщина попыталась скрыться в подъезде и упала там на колени.
По ее словам, стрелок открыл огонь, когда она была от него примерно в 30 метрах.
При этом она охарактеризовала его семью как "очень порядочную", а его самого назвала "нормальным".
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