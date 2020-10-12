https://ria.ru/20201012/sobaka-1579337595.html
Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
При подготовке сторожевой собаки не стоит сильно расширять круг ее общения с людьми или позволять друзьям и знакомым ласкать и подкармливать собаку, рассказал... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T03:18
2020-10-12T03:18
2020-10-12T03:18
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.</strong> При подготовке сторожевой собаки не стоит сильно расширять круг ее общения с людьми или позволять друзьям и знакомым ласкать и подкармливать собаку, рассказал РИА Новости президент <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank" data-auto="true">Российской кинологической федерации (РКФ)</a> Владимир Голубев.По его словам, собака может знать друзей и знакомых хозяев, дружелюбно к ним относиться, но не стоит позволять гостям бурно ласкать и прикармливать ее, если планируется вырастить из собаки надежного охранника.Не стоит также постоянно держать собаку на цепи или в вольере. "Собака может уходить туда отдыхать или принимать пищу, в остальное время ей нужно давать возможность свободно перемещаться по двору. Также не забывайте, что любая собака нуждается в прогулках, даже если у вас большой двор", - рассказал Голубев.Кроме того, отметил глава РКФ, питомца необходимо приучить к спокойному реагированию на раздражители – машины, других собак и посторонних людей, которые не проявляют агрессию.Воспитание охранной собаки, считает Голубев, лучше поручить профессиональному кинологу-дрессировщику, который научит ее правильному поведению, а владельца – азам управления такой собакой. "Правильно выбранная и безупречно воспитанная собака станет вашим надежным другом и отличным охранником, который будет оберегать ваш дом и семью", - говорит глава РКФ.Он отметил, что охранные породы собак требуют повышенного внимания, ежедневных тренировок и должного воспитания, отмечает он. "В случае если владелец заводит такую собаку, не учитывая особенностей породы, оставляя питомца без дрессировки – это иногда приводит к чудовищным последствиям, от которых страдает не только животное, но и окружающие люди", - сказал Голубев.
https://ria.ru/20201011/sobaki-1579237353.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская кинологическая федерация (ркф), москва, общество
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.
При подготовке сторожевой собаки не стоит сильно расширять круг ее общения с людьми или позволять друзьям и знакомым ласкать и подкармливать собаку, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ)
Владимир Голубев.
"Не нужно сильно расширять круг общения животного, собака должна знать, что есть вы и семья, которую она должна слушаться и защищать", - сказал Голубев.
По его словам, собака может знать друзей и знакомых хозяев, дружелюбно к ним относиться, но не стоит позволять гостям бурно ласкать и прикармливать ее, если планируется вырастить из собаки надежного охранника.
Не стоит также постоянно держать собаку на цепи или в вольере. "Собака может уходить туда отдыхать или принимать пищу, в остальное время ей нужно давать возможность свободно перемещаться по двору. Также не забывайте, что любая собака нуждается в прогулках, даже если у вас большой двор", - рассказал Голубев.
Кроме того, отметил глава РКФ, питомца необходимо приучить к спокойному реагированию на раздражители – машины, других собак и посторонних людей, которые не проявляют агрессию.
Воспитание охранной собаки, считает Голубев, лучше поручить профессиональному кинологу-дрессировщику, который научит ее правильному поведению, а владельца – азам управления такой собакой. "Правильно выбранная и безупречно воспитанная собака станет вашим надежным другом и отличным охранником, который будет оберегать ваш дом и семью", - говорит глава РКФ.
Он отметил, что охранные породы собак требуют повышенного внимания, ежедневных тренировок и должного воспитания, отмечает он. "В случае если владелец заводит такую собаку, не учитывая особенностей породы, оставляя питомца без дрессировки – это иногда приводит к чудовищным последствиям, от которых страдает не только животное, но и окружающие люди", - сказал Голубев.