https://ria.ru/20201012/sneg-1579379736.html

В Москве на выходных выпадет первый снег

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве к концу недели, ночная температура станет слабо отрицательной, а в начале следующей недели в столице "уже будут видны... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:50

2020-10-12T11:50

2020-10-12T12:00

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Мокрый снег с дождем ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> к концу недели, ночная температура станет слабо отрицательной, а в начале следующей недели в столице "уже будут видны отдельные снежинки", сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик добавила, что дневная температура опустится до плюс 3-5 градусов."В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки", - рассказала она.

https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество