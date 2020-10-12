https://ria.ru/20201012/sneg-1579379736.html
В Москве на выходных выпадет первый снег
Мокрый снег с дождем ожидается в Москве к концу недели, ночная температура станет слабо отрицательной, а в начале следующей недели в столице "уже будут видны... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:50
2020-10-12T11:50
2020-10-12T12:00
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Мокрый снег с дождем ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> к концу недели, ночная температура станет слабо отрицательной, а в начале следующей недели в столице "уже будут видны отдельные снежинки", сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик добавила, что дневная температура опустится до плюс 3-5 градусов."В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки", - рассказала она.
https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество