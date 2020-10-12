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В Москве на выходных выпадет первый снег
Мокрый снег с дождем ожидается в Москве к концу недели, ночная температура станет слабо отрицательной, а в начале следующей недели в столице "уже будут видны... РИА Новости, 12.10.2020
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Мокрый снег с дождем ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> к концу недели, ночная температура станет слабо отрицательной, а в начале следующей недели в столице "уже будут видны отдельные снежинки", сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик добавила, что дневная температура опустится до плюс 3-5 градусов."В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки", - рассказала она.
https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
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москва, общество

В Москве на выходных выпадет первый снег

11:50 12.10.2020 (обновлено: 12:00 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗонт покрытый снегом
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мокрый снег с дождем ожидается в Москве к концу недели, ночная температура станет слабо отрицательной, а в начале следующей недели в столице "уже будут видны отдельные снежинки", сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега", - сообщила Позднякова.
Синоптик добавила, что дневная температура опустится до плюс 3-5 градусов.
"В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки", - рассказала она.
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