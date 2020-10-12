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https://ria.ru/20201012/smert-1579480533.html
Пресняков заявил о пережитой клинической смерти после разрыва с Орбакайте
Певец Владимир Пресняков рассказал в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", что пережил клиническую смерть после окончания отношений с Кристиной... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T20:06
2020-10-12T20:06
шоубиз
владимир пресняков
кристина орбакайте
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Presnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Пресняков</a> рассказал в программе "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=iADBEIsrL5o">Судьба человека</a>" на канале "Россия 1", что пережил клиническую смерть после окончания отношений с <a href="http://ria.ru/person_Kristina_Orbakajjte/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Орбакайте</a>.По словам артиста, он тяжело переживал разрыв, впал в депрессию, а позже оказался в больнице. На вопрос ведущего Бориса Корчевникова "в это время на фоне депрессии у тебя правда остановилось сердце и была клиническая смерть?" Пресняков ответил утвердительно."Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына…" — признался 52-летний певец.Как заявил Пресняков, пара рассталась в хороших отношениях и до сих пор общается.
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575804283.html
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владимир пресняков, кристина орбакайте

Пресняков заявил о пережитой клинической смерти после разрыва с Орбакайте

20:06 12.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкВладимир Пресняков
Владимир Пресняков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Поляков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков рассказал в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", что пережил клиническую смерть после окончания отношений с Кристиной Орбакайте.
По словам артиста, он тяжело переживал разрыв, впал в депрессию, а позже оказался в больнице. На вопрос ведущего Бориса Корчевникова "в это время на фоне депрессии у тебя правда остановилось сердце и была клиническая смерть?" Пресняков ответил утвердительно.
"Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына…" — признался 52-летний певец.
Как заявил Пресняков, пара рассталась в хороших отношениях и до сих пор общается.
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская на церемонии вручения VIII русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
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ШоубизВладимир ПресняковКристина Орбакайте
 
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