https://ria.ru/20201012/smert-1579480533.html

Пресняков заявил о пережитой клинической смерти после разрыва с Орбакайте

Певец Владимир Пресняков рассказал в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", что пережил клиническую смерть после окончания отношений с Кристиной... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:06

2020-10-12T20:06

2020-10-12T20:06

шоубиз

владимир пресняков

кристина орбакайте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/92928/47/929284782_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_f8a1c6fe1d7ba06ff5b4539414bc1a35.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Presnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Пресняков</a> рассказал в программе "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=iADBEIsrL5o">Судьба человека</a>" на канале "Россия 1", что пережил клиническую смерть после окончания отношений с <a href="http://ria.ru/person_Kristina_Orbakajjte/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Орбакайте</a>.По словам артиста, он тяжело переживал разрыв, впал в депрессию, а позже оказался в больнице. На вопрос ведущего Бориса Корчевникова "в это время на фоне депрессии у тебя правда остановилось сердце и была клиническая смерть?" Пресняков ответил утвердительно."Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына…" — признался 52-летний певец.Как заявил Пресняков, пара рассталась в хороших отношениях и до сих пор общается.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575804283.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир пресняков, кристина орбакайте