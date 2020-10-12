https://ria.ru/20201012/smartfon-1579331936.html

Определен срок жизни смартфонов

Смартфоны следует менять примерно раз в три года из-за ограниченного срока жизни батареи, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T02:00

2020-10-12T02:00

2020-10-12T08:33

hi-tech mail.ru

дмитрий рябинин

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">Смартфоны</a> следует менять примерно раз в три года из-за ограниченного срока жизни батареи, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201012/smartfon-1579065885.html" target="_blank">радио Sputnik</a> руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Также он назвал способы увеличить или сократить срок службы гаджета. Среднестатистический пользователь смартфона меняет его примерно раз в три года, и этот срок постепенно увеличивается. Причину этого Дмитрий Рябинин видит в похожести новых гаджетов и отсутствия свежих "фишек", которые могли бы подтолкнуть человека к покупке.Однако и три года – это много для современных гаджетов. Использование смартфона больше этого срока влечет за собой снижение времени работы без подзарядки из-за деградации батареи."Некоторые пользуются больше трех лет и на этот срок большинство смартфонов не рассчитаны. В первую очередь не рассчитан аккумулятор. Примерно через два года емкость аккумулятора заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает существенно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки", – объяснил радио Sputnik Дмитрий Рябинин.Продлить срок службы смартфона могут только специалисты, а вот сократить, случайно, может и сам пользователь."В отличие от телефонов и даже смартфонов десятилетней и пятилетней давности, сейчас практически все модели имеют несъемный аккумулятор. Как только у них проявляются проблемы с аккумулятором, то нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства. Быстрая зарядка достаточно часто ускоряет этот процесс деградации аккумулятора", – объяснил Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.

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Лысый Кучерявый Вот так капиталисты заботятся об окружающей среде и ресурсах. Выпуск вещей со специально ограниченным ресурсом использования нужно признать преступлением против человечества. 55

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, технологии, общество