https://ria.ru/20201012/smartfon-1579331936.html
Определен срок жизни смартфонов
Смартфоны следует менять примерно раз в три года из-за ограниченного срока жизни батареи, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T02:00
2020-10-12T02:00
2020-10-12T08:33
hi-tech mail.ru
дмитрий рябинин
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">Смартфоны</a> следует менять примерно раз в три года из-за ограниченного срока жизни батареи, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201012/smartfon-1579065885.html" target="_blank">радио Sputnik</a> руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Также он назвал способы увеличить или сократить срок службы гаджета. Среднестатистический пользователь смартфона меняет его примерно раз в три года, и этот срок постепенно увеличивается. Причину этого Дмитрий Рябинин видит в похожести новых гаджетов и отсутствия свежих "фишек", которые могли бы подтолкнуть человека к покупке.Однако и три года – это много для современных гаджетов. Использование смартфона больше этого срока влечет за собой снижение времени работы без подзарядки из-за деградации батареи."Некоторые пользуются больше трех лет и на этот срок большинство смартфонов не рассчитаны. В первую очередь не рассчитан аккумулятор. Примерно через два года емкость аккумулятора заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает существенно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки", – объяснил радио Sputnik Дмитрий Рябинин.Продлить срок службы смартфона могут только специалисты, а вот сократить, случайно, может и сам пользователь."В отличие от телефонов и даже смартфонов десятилетней и пятилетней давности, сейчас практически все модели имеют несъемный аккумулятор. Как только у них проявляются проблемы с аккумулятором, то нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства. Быстрая зарядка достаточно часто ускоряет этот процесс деградации аккумулятора", – объяснил Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20201007/populyarnyy-smartfon-1578576355.html
https://ria.ru/20201003/smartfon-1578137862.html
Лысый Кучерявый
Вот так капиталисты заботятся об окружающей среде и ресурсах. Выпуск вещей со специально ограниченным ресурсом использования нужно признать преступлением против человечества.
55
Михаил
За несъемные батареи у дорогих, топовых смартфонов вдобавок к сложно разборному корпусу, их производителей в аду будет ждать особо изощренный котел...
50
11
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, технологии, общество
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Смартфоны
следует менять примерно раз в три года из-за ограниченного срока жизни батареи, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Также он назвал способы увеличить или сократить срок службы гаджета.
Среднестатистический пользователь смартфона меняет его примерно раз в три года, и этот срок постепенно увеличивается. Причину этого Дмитрий Рябинин видит в похожести новых гаджетов и отсутствия свежих "фишек", которые могли бы подтолкнуть человека к покупке.
"Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было. По сути, смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями. Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый", – рассказал эксперт.
Однако и три года – это много для современных гаджетов. Использование смартфона больше этого срока влечет за собой снижение времени работы без подзарядки из-за деградации батареи.
"Некоторые пользуются больше трех лет и на этот срок большинство смартфонов не рассчитаны. В первую очередь не рассчитан аккумулятор. Примерно через два года емкость аккумулятора заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает существенно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки", – объяснил радио Sputnik Дмитрий Рябинин.
Продлить срок службы смартфона могут только специалисты, а вот сократить, случайно, может и сам пользователь.
"В отличие от телефонов и даже смартфонов десятилетней и пятилетней давности, сейчас практически все модели имеют несъемный аккумулятор. Как только у них проявляются проблемы с аккумулятором, то нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства. Быстрая зарядка достаточно часто ускоряет этот процесс деградации аккумулятора", – объяснил Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.