https://ria.ru/20201012/skoraya-1579376403.html

Новосибирский Минздрав объяснил 40-часовое ожидание скорой помощи

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили длительное время ожидания бригад скорой помощи. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:39

2020-10-12T11:39

2020-10-12T17:50

новосибирск

новосибирская область

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> В Министерстве здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> объяснили длительное время ожидания бригад скорой помощи.О проблемах в Новосибирске рассказал фельдшер скорой помощи, председатель первичной организации профсоюза медработников "Действие" Сергей Комлев. По его словам, горожанам с высокой температурой в последние дни приходится ждать скорую помощь больше суток. В подтверждение он опубликовал в инстаграме снимок табло, свидетельствующий, что время ожидания приезда бригады по инфекционным поводам доходит до 2431 минуты (более 40 часов). При этом в первую волну COVID-19 были лишь единичные случаи, когда время ожидания скорой составляло больше суток, добавил медик."Когда диспетчер принимает вызов, он обязательно оценивает тяжесть состояния пациента по чек-листу. Если у человека только высокая температура, нет признаков серьезной дыхательной недостаточности, скорая помощь не должна ехать на такой вызов. Однако если в течение рабочего дня поликлиника не успела этот вызов обслужить, а такое, к сожалению, случается, он снова возвращается к нам. И время такого вызова считается с момента первого звонка. Отсюда и появляются "12 и больше часов ожидания скорой". В действительности среднее время доезда на неотложные вызовы, напомню, это поводы, когда угроза жизни отсутствует, составляет 96 минут", — привели в Минздраве слова главврача станции скорой медпомощи Ирины Большаковой.В ведомстве отметили, что вызовы к пациентам с респираторными симптомами, подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом в сутки обслуживают до 27 инфекционных бригад. В ближайшие дни планируется сформировать еще пять бригад — службу скорой помощи усилят ординаторами и студентами старших курсов медуниверситета и медколледжей.

https://ria.ru/20201007/kommunarka-1578648732.html

https://ria.ru/20201008/pravitelstvo-1578811073.html

Василий Прекрасноволосый Как так получается что есть таблетки от этого вируса, вакцины, а количество умерших даже больше стало. Почему-то в китае где плотность населения ещё больше проблем вообще нет с этим вирусом. Может дело в системе которая не может ничего правильно сделать, а лишь продаёт фуфломецины, которые никто не покупает кроме, кроме обещалок типа та-то страна захотела купить. 41

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новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, новосибирская область, общество