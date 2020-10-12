Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/skoraya-1579376403.html
Новосибирский Минздрав объяснил 40-часовое ожидание скорой помощи
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили длительное время ожидания бригад скорой помощи. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:39
2020-10-12T17:50
новосибирск
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_e23aa430c3e5f0ce5a3c0dd7a6429baf.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 12 окт — РИА Новости.</strong> В Министерстве здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> объяснили длительное время ожидания бригад скорой помощи.О проблемах в Новосибирске рассказал фельдшер скорой помощи, председатель первичной организации профсоюза медработников "Действие" Сергей Комлев. По его словам, горожанам с высокой температурой в последние дни приходится ждать скорую помощь больше суток. В подтверждение он опубликовал в инстаграме снимок табло, свидетельствующий, что время ожидания приезда бригады по инфекционным поводам доходит до 2431 минуты (более 40 часов). При этом в первую волну COVID-19 были лишь единичные случаи, когда время ожидания скорой составляло больше суток, добавил медик."Когда диспетчер принимает вызов, он обязательно оценивает тяжесть состояния пациента по чек-листу. Если у человека только высокая температура, нет признаков серьезной дыхательной недостаточности, скорая помощь не должна ехать на такой вызов. Однако если в течение рабочего дня поликлиника не успела этот вызов обслужить, а такое, к сожалению, случается, он снова возвращается к нам. И время такого вызова считается с момента первого звонка. Отсюда и появляются "12 и больше часов ожидания скорой". В действительности среднее время доезда на неотложные вызовы, напомню, это поводы, когда угроза жизни отсутствует, составляет 96 минут", — привели в Минздраве слова главврача станции скорой медпомощи Ирины Большаковой.В ведомстве отметили, что вызовы к пациентам с респираторными симптомами, подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом в сутки обслуживают до 27 инфекционных бригад. В ближайшие дни планируется сформировать еще пять бригад — службу скорой помощи усилят ординаторами и студентами старших курсов медуниверситета и медколледжей.
https://ria.ru/20201007/kommunarka-1578648732.html
https://ria.ru/20201008/pravitelstvo-1578811073.html
Как так получается что есть таблетки от этого вируса, вакцины, а количество умерших даже больше стало. Почему-то в китае где плотность населения ещё больше проблем вообще нет с этим вирусом. Может дело в системе которая не может ничего правильно сделать, а лишь продаёт фуфломецины, которые никто не покупает кроме, кроме обещалок типа та-то страна захотела купить.
41
9
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_c6b2cd7b48c6ca3ac82afd613197113c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, новосибирская область, общество

Новосибирский Минздрав объяснил 40-часовое ожидание скорой помощи

11:39 12.10.2020 (обновлено: 17:50 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 окт — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили длительное время ожидания бригад скорой помощи.
О проблемах в Новосибирске рассказал фельдшер скорой помощи, председатель первичной организации профсоюза медработников "Действие" Сергей Комлев. По его словам, горожанам с высокой температурой в последние дни приходится ждать скорую помощь больше суток. В подтверждение он опубликовал в инстаграме снимок табло, свидетельствующий, что время ожидания приезда бригады по инфекционным поводам доходит до 2431 минуты (более 40 часов). При этом в первую волну COVID-19 были лишь единичные случаи, когда время ожидания скорой составляло больше суток, добавил медик.
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 15:51Распространение нового коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке объяснил скопление машин скорой помощи
"Когда диспетчер принимает вызов, он обязательно оценивает тяжесть состояния пациента по чек-листу. Если у человека только высокая температура, нет признаков серьезной дыхательной недостаточности, скорая помощь не должна ехать на такой вызов. Однако если в течение рабочего дня поликлиника не успела этот вызов обслужить, а такое, к сожалению, случается, он снова возвращается к нам. И время такого вызова считается с момента первого звонка. Отсюда и появляются "12 и больше часов ожидания скорой". В действительности среднее время доезда на неотложные вызовы, напомню, это поводы, когда угроза жизни отсутствует, составляет 96 минут", — привели в Минздраве слова главврача станции скорой медпомощи Ирины Большаковой.
В ведомстве отметили, что вызовы к пациентам с респираторными симптомами, подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом в сутки обслуживают до 27 инфекционных бригад. В ближайшие дни планируется сформировать еще пять бригад — службу скорой помощи усилят ординаторами и студентами старших курсов медуниверситета и медколледжей.
Возле здания Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 13:01
Правительство выделит регионам допсредства на выплаты по коронавирусу

"Из-за подъема заболеваемости ОРВИ возросла нагрузка не только на первичное звено, существенно увеличилось количество обращений в скорую помощь, в том числе по поводу повышенной температуры", — добавили в Минздраве, отметив, что уже сейчас сформировали кадровый резерв из более чем ста человек.

 
Обсудить9
НовосибирскНовосибирская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
02:10Назван способ правильно заедать стресс
02:06В мире зафиксировали первую смерть от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
Лента новостейМолния