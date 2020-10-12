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Мэр Кисловодска прокомментировал скандал с губернатором на совещании
Глава Кисловодска Александр Курбатов рассказал "Комсомольской правде" о мерах, принятых после совещания, во время которого губернатор Ставропольского края... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:11
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владимир владимиров
ставропольский край
кисловодск
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Kislovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Кисловодска</a> Александр Курбатов рассказал <a href="https://www.stav.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> о мерах, принятых после совещания, во время которого губернатор <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимиров</a> обратился к нему на повышенных тонах.Ранее Владимиров жестко раскритиковал его и потребовал срочно представить проект и экспертизу по одной из городских дорог, ведущих к школе. Губернатор также заявил, что его "задолбали" попытки третьих лиц подсказать Курбатову ответы на его вопросы во время совещания, и призвал градоначальника "пойти вон" в случае, если документы не будут предоставлены.Он также подчеркнул, что ремонт дороги будет завершен после строительства школы и детского сада в конце 2021 года."Я хочу заверить и горожан, и общественность, что все, что связано с реализацией этих проектов, будет выполнено", — подчеркнул он.В администрации города заявили РИА Новости, что на данный момент конфликт между мэром Кисловодска и главой Ставропольского края разрешен."В тот же день глава города по поручениям губернатора предоставил всю необходимую документацию о наличии проекта на дорогу. Был уже в Ставрополе, все это уже оговорено, все разрешилось. В рабочем порядке всякое бывает, наверное, есть какое-то у руководителя право быть жесткими со своими подчиненными. Все это направлено на то, чтобы был результат", — сказали в администрации города.
https://radiosputnik.ria.ru/20200606/1572570351.html
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ставропольский край
кисловодск
РИА Новости
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владимир владимиров, ставропольский край, кисловодск, политика

Мэр Кисловодска прокомментировал скандал с губернатором на совещании

19:11 12.10.2020 (обновлено: 20:35 12.10.2020)
 
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава Кисловодска Александр Курбатов рассказал "Комсомольской правде" о мерах, принятых после совещания, во время которого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к нему на повышенных тонах.
Ранее Владимиров жестко раскритиковал его и потребовал срочно представить проект и экспертизу по одной из городских дорог, ведущих к школе. Губернатор также заявил, что его "задолбали" попытки третьих лиц подсказать Курбатову ответы на его вопросы во время совещания, и призвал градоначальника "пойти вон" в случае, если документы не будут предоставлены.
"В правительство Ставропольского края были представлены соответствующие документы, подтверждающие, что проекты дорог непосредственно возле детского сада с парковочными местами и между школой существуют и прошли госэкспертизу", — заявил Курбатов.
Он также подчеркнул, что ремонт дороги будет завершен после строительства школы и детского сада в конце 2021 года.
"Я хочу заверить и горожан, и общественность, что все, что связано с реализацией этих проектов, будет выполнено", — подчеркнул он.
В администрации города заявили РИА Новости, что на данный момент конфликт между мэром Кисловодска и главой Ставропольского края разрешен.
"В тот же день глава города по поручениям губернатора предоставил всю необходимую документацию о наличии проекта на дорогу. Был уже в Ставрополе, все это уже оговорено, все разрешилось. В рабочем порядке всякое бывает, наверное, есть какое-то у руководителя право быть жесткими со своими подчиненными. Все это направлено на то, чтобы был результат", — сказали в администрации города.
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Владимир ВладимировСтавропольский крайКисловодскПолитика
 
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